Olga Moreno confirma cómo se siente tras una reconciliación de Rocío Carrasco con sus hijos David y Rocío Flores: "Lo más importante son unos hijos"

Con el inicio de las Navidades a la vuelta de la esquina, Olga Moreno ha reaparecido en la entrega de los galardones 'Estoy de moda' que se han celebrado este domingo en la madrileña sala Tiffany's de Madrid y a los que han asistido una larga lista de rostros conocidos como Ana María Aldón, Gabriela Guillén, Yola Berrocal, Malena Gracia, Juan Miguel ex de Karina, o el gran hermano Pol Badía.

Emocionada, la exmujer de Antonio David Flores ha confesado que las fiestas navideñas son una fecha muy complicada desde que falleció su madre pero por su hija Lola (12) "lo voy a intentar llevar lo mejor posible, con mi sonrisa, como siempre. Llevo dos años que no soy navideña, pero sí que es verdad que me encanta la vida, tengo a mi niña y lo intentaré siempre con una sonrisa". "Siempre se sacan fuerzas de donde no las hay" reconoce.

"Bueno, yo siempre miro las cosas con positividad y la verdad es que contenta. Y a seguir pa'lante y ya está, si es que la vida es así, hay que seguir pa'lante y te tropiezas y te levantas" asegura al hacer balance de este año que está a punto de terminar. Y para 2026, como desvela, "solo pido mucha salud, todos los míos sobre todo".

"Yo soy exactamente la misma Olga de la tele que aquí, exactamente igual. Y aunque a veces la presión mediática me ha minado, no te voy a engañar, y voy a terapia, yo misma soy muy fuerte y hay que levantarse y hay que vivir, que todos vamos a terminar en el mismo sitio" reivindica defendiendo que no tiene doble cara.

Tras admitir que después de su separación de Antonio David estuvo distanciada de Rocío Flores, Olga asegura que ahora mismo tienen "buena relación" y se alegra mucho de que haya vuelto a televisión, ya que cree que "se merece" contar su historia después de lo mal que lo ha pasado: "Ella está feliz, yo soy feliz. Ella ha contado siempre, o hemos contado siempre nuestra verdad y lo que es. Yo siempre he alzado la voz. Siempre he dicho que lo que yo he vivido lo he vivido. No lo ha vivido en nadie. Son 25 años y la verdad que lo he vivido. No hay más" sentencia.

Muy directa, la sevillana afirma que estaría "encantada" de que Rocío y David Flores retomasen su relación con su madre Rocío Carrasco, pero ha dejado claro que "yo no tengo nada que ver con ella. A mí me da igual, yo no tengo nada que ver. Pero sí que es verdad que por Rocío y David me encantaría porque lo más importante son unos hijos y siempre lo he dicho y ojalá en algún momento haya un poquito de luz. Lo veo difícil, sí, pero que me gustaría también".

Por último, Olga ha revelado, de lo más escueta, cómo va su relación con Agustín Etienne tras superar la crisis que atravesaron hace unos meses: "Está ahí, está bien, estamos. Está la cosa bien. Estoy contenta. Estoy día a día. Me levanto. Todo bien" ha zanjado.