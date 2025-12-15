'La promesa' se vuelve a vestir de luto con una dura despedida para esta Navidad

Los fans de 'La Promesa' ya se pueden ir preparando para vestirse de nuevo de luto. La serie prepara el adiós de una de sus protagonistas para esta misma Navidad, cuando se cerrará la actual temporada.

Concretamente será el 24 de diciembre cuando se cierra la cuarta temporada de la serie y en una de las promos se anuncia el fatal desenlace de Ángela: "Ángela prefirió envenenarse a casarse contigo", pronuncia uno de los personajes, dejando ver que la joven habría decidido quitarse la vida antes de casarse con Lorenzo.

Las tramas revolucionarán el palacio en las próximas semanas, pues también se prevé un oscuro desenlace para otro miembro de la serie. En otro fragmento de los avances, se puede ver a Curro encañonando a su hermano Manuel. Posteriormente se oye un disparo.

"A veces hay que sacrificar lo que más queremos", anuncia a continuación, por lo que la muerte de Ángela podría no ser la única en este final de temporada.