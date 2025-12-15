Avance
'La promesa' se vuelve a vestir de luto con una dura despedida para esta Navidad
La serie anuncia otra muerte para cerrar su actual temporada
Redacción Yotele
Los fans de 'La Promesa' ya se pueden ir preparando para vestirse de nuevo de luto. La serie prepara el adiós de una de sus protagonistas para esta misma Navidad, cuando se cerrará la actual temporada.
Concretamente será el 24 de diciembre cuando se cierra la cuarta temporada de la serie y en una de las promos se anuncia el fatal desenlace de Ángela: "Ángela prefirió envenenarse a casarse contigo", pronuncia uno de los personajes, dejando ver que la joven habría decidido quitarse la vida antes de casarse con Lorenzo.
Las tramas revolucionarán el palacio en las próximas semanas, pues también se prevé un oscuro desenlace para otro miembro de la serie. En otro fragmento de los avances, se puede ver a Curro encañonando a su hermano Manuel. Posteriormente se oye un disparo.
"A veces hay que sacrificar lo que más queremos", anuncia a continuación, por lo que la muerte de Ángela podría no ser la única en este final de temporada.
- México decide el tercer entrenador del Oviedo: gusta un viejo conocido de Pachuca
- Dos de cada tres kilos de pescado desembarcado en Asturias se venden en la Nueva Rula de Avilés
- Fulminante: el Oviedo destituye a Carrión tras la debacle en Sevilla
- Fallece un hombre de 57 años de manera repentina en pleno centro de Oviedo
- Mucha tensión, insultos y golpes a los vehículos en la llegada del equipo azul a Oviedo: Carrión, escoltado; y rompen una ventanilla del coche de Rondón
- La historia de Longinos Fernández, el 'cerebro' que convirtió a Oviedo en un referente nacional de los datos
- Viaje al interior de Jorge Ilegal: la leyenda del rock, en diez canciones (más un bonus track) y un relato personal de anécdotas (alguna salvaje)
- Pachuca fulmina a Carrión y elige a Guillermo Almada: así está la situación en el banquillo del Oviedo