Intento de secuestro de la hija de Lolita Flores: "Intentó meterme en el coche"

Calentando motores para los Goya en la recta final de 2025, este fin de semana se han celebrado -con un emotivo recuerdo a Héctor Alterio tras su fallecimiento a los 96 años- los premios cinematográficos José María Forqué, y entre la larga lista de asistentes se encontraba Elena Furiase que, con la espontaneidad que la caracteriza, ha revelado que en su día sufrió un intento se secuestro.

"Me pasó una cosa que un señor mayor intentó meterme en el coche y no lo consiguió. Sí, intentó secuestrarme, fue eso, sí, sí" ha rememorado, asegurando que no fue por su fama -la hija de Lolita Flores debutó en el mundo de la interpretación con la serie 'El internado' con 19 años- porque "yo no era conocida". "Pero por suerte estamos por aquí" ha zanjado con una sonrisa evitando contar más detalles de este episodio traumático.

Contando los días para las Navidades, y confesando que tiene muchísimos recuerdos de su infancia en la casa de la inolvidable Lola Flores, la actriz reconoce que "aunque ya no es lo que era antes, ya son más tranquilas", es una apasionada de estas fechas, "y con mis hijos más todavía. Las vivo con mucha ilusión".

Este año tienen mucho que celebrar porque la película documental que ha hecho su prima Alba Flores sobre su padre, Antonio Flores, 'Flores para Antonio', ha ganado el premio Forqué y suena con fuerza para el resto de galardones cinematográficos de la temporada. "Alba ha hecho un trabajo muy bonito, pero es doloroso también, abre una herida. Ves de dónde viene tu familia, ves tanto amor, lo felices que eran todos... y de pronto ese cambio y ese dolor... yo recuerdo con mi hermano y con mis primos que llorábamos también un poco como de melancolía y de pena, y de no poder tenerlo ahora, y de no haber vivido esos momentos de más mayores" se ha sincerado, confesando que es tal "montaña rusa en la que lloras de alegría, de emoción y de agradecimiento" que después de haberlo visto dos veces "creo que no lo veré hasta dentro de un tiempo".