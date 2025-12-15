Qué ha sido de Lara Álvarez: de salir en prime time a dar clases como profesora lejos de las cámaras

Lara Álvarez es una de las presentadoras más conocidas de España. Durante una década estuvo ligada a Mediaset y fue la cara visible de realities de éxito como Supervivientes.

Tras una decisión que llamó la atención a los espectadores, Lara Álvarez cedía el testigo en el programa a Laura Madrueño para desvincularse de la cadena y emprender otros proyectos profesionales. El más llamativo fue su fichaje por TVE para presentar un concurso, La conexión, que tras ser reprogramado en varias ocasiones, finalmente encontró su huevo en el verano de este 2025. Eso si, no logró afianzarse en la parrilla. "Ha sido fugaz". Lo admitía la propia Lara Álvarez, tras cancelar TVE "La conexión". Tan fugaz que el formato desaparecía de la noche de los miércoles de La 1 solo tres semanas después de su estreno. El concurso supuso la vuelta de la presentadora asturiana a la pequeña pantalla, tras su salida de Telecinco y, más concretamente, de "Supervivientes".

Pese a ello, Lara Álvarez se mostró agradecida y negó que el adiós de "La conexión" se debiese a falta de audiencia, como así se ha comentado. "No, no se cancela por falta de audiencia. Se acaba porque se grabaron seis capítulos, que estaban grabados desde hace un año. Como han sido capítulos dobles, ha sido todo muy rápido. Pero en la franja del prime time es lo que se pedía", aseguró la periodista gijonesa durante un directo que hizo con sus fans a través de su cuenta de Instagram, en la que acumula 2 millones de seguidores. Es más, apuntó, "el estreno fue increíble; fuimos líderes de audiencia".

Ahora, la asturiana se dedica a presentar diferentes eventos, como muestra en sus redes sociales, donde tiene cerca de dos millones de seguidores.

Además, es una de las profesoras del curso de presentador de TV y Reporterismo de Radiofonics. Un seminario para todos aquellos que quieren iniciarse en la televisión y que, cuenta, además de Lara, con otras caras conocidas de la televisión como profesores.

"Comunicar desde la esencia. Hoy nos sumergimos en nosotros para escuchar lo que la voz quiere decir cuando se alinea con el alma. No fue una clase, fue un espacio para recordar que cada un@ de nosotros tenemos nuestra verdad, nuestro ritmo, nuestra manera… y eso es precisamente lo que nos hace genuinos. Gracias por la entrega, la presencia, la honestidad. Hoy no buscábamos destacar, buscábamos ser verdad. Y es ahí donde habéis brillado", comentaba sobre una de sus clases.

Un curso con el que poder aprender diferentes claves para enfrentarse a la cámara que ofrecen personas que han trabajado en televisión, algo que suele ser muy demandado por los alumnos.

Lara Álvarez González, nacida el 29 de mayo de 1986 en Gijón, es reconocida como una destacada periodista y presentadora de televisión española, con una carrera sobresaliente vinculada principalmente al grupo de comunicación Mediaset España hasta febrero de 2024.

Sus primeros pasos académicos los dio en el colegio de la Inmaculada de Gijón, completando luego su formación en periodismo en el Centro Universitario Villanueva. Su entrada en el ámbito mediático se produjo a los 19 años, cuando la profesora Nieves Herrero le ofreció la oportunidad de colaborar en el programa "Hoy por ti" de Telemadrid. Antes de adentrarse en el periodismo deportivo, participó en una campaña publicitaria de Tiempo BBDO para MTV en 2006, donde interpretó la parodia musical "Amo a Laura —pero esperaré hasta el matrimonio—" con el ficticio grupo Los Happiness.

A lo largo de su trayectoria profesional, Lara Álvarez ha desempeñado diversos roles, desde presentadora del programa "Ahorro y finanzas" en TeleAsturias en 2010 hasta reportera en "Animax Comandos" y "Marca gol" en Marca TV. Su ingreso a La Sexta Deportes en 2010 marcó un hito en su carrera, seguido por su paso por Cuatro y su participación en la cobertura de MotoGP.