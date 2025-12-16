Alejandra Rubio confiesa en directo que ha tenido que pedir disculpas: "Mi hijo es un menor y estoy hasta el moño"

Después de que José María Almoguera reconociese en '¡De Viernes!' que está molesto con Alejandra Rubio por no haberle llamado tras su operación de corazón -el pasado martes pasó por quirófano para sustituirle el marcapasos que lleva desde hace 12 años por el Síndrome de Brugada que sufre después de que empezase a fallar y a presentar anomalías-, y de que Carmen Borrego asegurase en 'Vamos a ver' que no entiende qué problema tiene la hija de Terelu Campos con su primo ni el motivo de su distanciamiento, defendiendo que su hijo tiene el mismo derecho que ella a trabajar en televisión, la novia de Carlo Costanzia ha respondido en el programa que presenta Patricia Pardo.

"Lo de Carmen es su opinión y la respeto completamente. La mía la llevo diciendo mucho tiempo, yo no quiero conflicto de nada, esa es mi opinión" ha asegurado muy seria. Insistiendo en que "no ha pasado nada grave" para que su relación con José María esté más fría que nunca, la nieta de María Teresa Campos ha acabado por confesar que todo lo que ha ocurrido desde que su primo se separó de Paola Olmedo y arremetió contra su madre en diferentes entrevistas ha acabado por pasarle factura.

"Tengo la sensación de que por no hablar siempre soy yo la mala de la película, a la que no se le entiende porque tampoco doy demasiados datos. Yo no me esperaba esa entrevista (de su primo), una vez más se ha vuelto a decir lo mismo, no es nada nuevo, pero han pasado muchas cosas durante mucho tiempo que al final se han olvidado y parece que yo soy la mala..." se ha sincerado sin entrar en detalles.

Cuando sus compañeros le han preguntado qué serie de cosas han pasado para que esté en este punto con José María, Alejandra ha explicado que "él no ha gestionado bien unas cosas en un momento determinado, y yo otras. Él formó una familia, hubo muchos problemas... no quiero recordar nada malo pero no quiero que se olviden ciertas cosas que han pasado".

Dejando claro que Carlo no tiene nada que ver en su distanciamiento y que "no opina absolutamente nada de esto, no se mete", sí ha confesado que la guerra de su primo contra su tía ha marcado un antes y un después: "Lo que pasó con su madre no es que me meta, pero es una situación familiar que nos afecta a todos y más si trabajamos en televisión" ha apuntado, asegurando que aunque no es algo que "vaya a reprocharle toda la vida porque no soy quien", no le hizo "ninguna gracia". "Defendí a Carmen porque así lo pensaba y lo sigo pensando, pero lo zanjé, pasé página y ya está" ha añadido.

María González Falcó

Y aunque ha asegurado que no le molesta que José María trabaje en televisión, y ha afirmado que no desconfía de que su primo fuese a revelar detalles sobre el pequeño Carlo si le conoce, "porque sería injusto que yo dijese eso", sí ha admitido que "me perturbaba que cada vez que iba a trabajar se hablaba de este tema. No creo que fuese a hablar de mi hijo en televisión, pero no era plato de buen gusto que cada vez que iba a trabajar el tema de conversación fuese ese".

Ha sido entonces cuando Alejandra ha desvelado, para sorpresa de todos, que se ha puesto en contacto con el hijo de Carmen tras su entrevista en '¡De Viernes!': "He hablado con él. Le pedí disculpas si se había molestado por no haberle puesto un mensaje tras su operación. Yo estoy a mil cosas, que no es excusa, pero como en mi cabeza ya sabía como estaba él por mi madre y por Carmen... Soy un desastre, soy así y ya está". "Y lo demás me lo quedo para mí" ha zanjado cuando le han preguntado por el resto de la conversación.

¿Buen rollo? Ha querido saber Patricia Pardo. "Por mí siempre hay buen rollo, estoy del mal rollo hasta aquí" ha confesado señalándose la cabeza. Sin embargo, se ha negado a desvelar si José María va a conocer al pequeño Carlo "porque mi hijo es un menor y estoy hasta el moño. Se obliga a que esa situación pase, se obliga a forzar las cosas y yo no quiero forzarlas".