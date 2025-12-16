Ana Obregón estalla tras las informaciones sobre su relación con Epstein: "Te odio, no te puedo creer"

Ana Obregón ha salido en el New York Times por su relación con Jeffrey Epstein, asegurando que el delincuente sexual ayudó a su familia a recuperarse de una inversión fallida. Y ahora, la presentadora ha acabado estallando: "Te odio, no te puedo creer".

Ha sido en Y ahora Sonsoles, el programa de Antena 3 que presenta Sonsoles Ónega y en el que colabora Obregón. La presentadora explicó que "todo lo que ha salido de mi familia es falso" y defendió que "mi padre trabajó como un animal toda su vida, no había relación económica de nada".

También contó como fue, según ella, la relación que mantuvo con Epstein. Cuenta que era "un hombre dulce, generoso, tan generoso y tan bueno" que nunca intentó "nada". Es más asegura que se lo presentó a su hermana Amalia porque "yo estaba con Miguel Bosé", pero que "no saltó la chispa".

Jeffrey Epstein. / / Archivo

Sobre los hechos delictivos de Epstein, Ana Obregón aseguró que "es un tema que me repugna, me repugna haber sido su amiga, me hierve la sangre en lo que se ha convertido este ser humano", lamentó, asegurando que "me pone nerviosa que te unan el nombre a un depravado de esa magnitud es asqueroso, pero cómo se puede ser de una cara y luego tener otra".

En Miami

La presentadora explicó que se enteró del escándalo cuando estaba en Miami. "Yo estaba en Miami, casualidades de la vida voy a hacer unas fotos con una estilista que era del círculo de cuando empecé a salir con Jeffrey. Le pregunté si se había enterado y me dio su número. Lo llamé, me dio el teléfono y fui a verle. No estaba, le dejé un mensaje. 'Te odio, no te puedo creer que me hayas decepcionado de esta forma".