Ana Obregón estalla tras las informaciones sobre su relación con Epstein: "Te odio, no te puedo creer"
El New York Times asegura que el delincuente sexual ayudó a la familia de la presentadora a recuperarse de una inversión fallida
Ana Obregón ha salido en el New York Times por su relación con Jeffrey Epstein, asegurando que el delincuente sexual ayudó a su familia a recuperarse de una inversión fallida. Y ahora, la presentadora ha acabado estallando: "Te odio, no te puedo creer".
Ha sido en Y ahora Sonsoles, el programa de Antena 3 que presenta Sonsoles Ónega y en el que colabora Obregón. La presentadora explicó que "todo lo que ha salido de mi familia es falso" y defendió que "mi padre trabajó como un animal toda su vida, no había relación económica de nada".
También contó como fue, según ella, la relación que mantuvo con Epstein. Cuenta que era "un hombre dulce, generoso, tan generoso y tan bueno" que nunca intentó "nada". Es más asegura que se lo presentó a su hermana Amalia porque "yo estaba con Miguel Bosé", pero que "no saltó la chispa".
Sobre los hechos delictivos de Epstein, Ana Obregón aseguró que "es un tema que me repugna, me repugna haber sido su amiga, me hierve la sangre en lo que se ha convertido este ser humano", lamentó, asegurando que "me pone nerviosa que te unan el nombre a un depravado de esa magnitud es asqueroso, pero cómo se puede ser de una cara y luego tener otra".
En Miami
La presentadora explicó que se enteró del escándalo cuando estaba en Miami. "Yo estaba en Miami, casualidades de la vida voy a hacer unas fotos con una estilista que era del círculo de cuando empecé a salir con Jeffrey. Le pregunté si se había enterado y me dio su número. Lo llamé, me dio el teléfono y fui a verle. No estaba, le dejé un mensaje. 'Te odio, no te puedo creer que me hayas decepcionado de esta forma".
- Cambios en las matrículas de coche en 2026: la novedad que llega a los nuevos coches
- Una placa con faltas de ortografía obliga al Ayuntamiento de Corvera a retirar (temporalmente) el homenaje a Ignacio Echeverría, el 'héroe del monopatín'
- Iván Pulido, angulero: 'Cuesta menos dinero reducir la pesca de angula que incorporar otras medidas para la repoblación de la especie o la eliminación de saltos
- El Valladolid explica la “operación Almada”: “Tras el partido Sevilla-Real Oviedo, recibimos una llamada institucional por parte del Oviedo...”
- Mucha tensión, insultos y golpes a los vehículos en la llegada del equipo azul a Oviedo: Carrión, escoltado; y rompen una ventanilla del coche de Rondón
- Como Franco viviríamos mejor: el deportista leonés de 90 años que asombra en un parque de Gijón por su flexibilidad y agilidad
- Pulso del Real Oviedo por Almada, con alternativas: Berizzo y la vía española para atajar la crisis del equipo azul
- Pachuca fulmina a Carrión y elige a Guillermo Almada: así está la situación en el banquillo del Oviedo