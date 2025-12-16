Carmen Borrego, tajante tras el enfado que puede llevar a la separación de Alejandra Rubio: "Muy complicada"

La familia Campos vuelve a estar en el punto de mira tras las palabras de José María Almoguera en 'De viernes', donde confesó estar molesto y mostró su incomprensión ante el distanciamiento con su prima, Alejandra Rubio, aunque algunos ya hablan de una nueva ruptura en el clan Campos, entre ellos. Aseguró no saber cuál es el origen del problema entre ambos y llegó a protagonizar un momento tenso con su tía, Terelu Campos, en pleno plató.

Ahora ha sido su madre quien se ha sentado en 'Vamos a ver' para dar su versión. Reconoce que la situación es "muy difícil" y "muy complicada", pero niega que su hijo haya abierto una nueva brecha familiar. A su juicio, lo único que ha hecho es expresar lo que le ha dolido, del mismo modo que ella, en su momento, animó a Alejandra a escribir a su primo para tratar de acercar posturas. Insiste en que le parece "lo normal" y pide que no se convierta todo en "un aquelarre" contra su sobrina. También admite que, en ocasiones, José María siente que no le defiende lo suficiente, aunque remarca que, si alguien ha estado siempre de su lado, ha sido ella, "incluso cuando ha tenido problemas" con él.

La colaboradora ha explicado que el núcleo del mensaje de su hijo es sencillo: para solucionar un problema primero hay que saber cuál es. Según ha contado, ni él ni su prima tienen claro el motivo concreto del distanciamiento, y no se puede hablar de una pelea como tal, sino de una relación que se ha ido enfriando hasta desaparecer. Ha recordado que, cuando ambos coincidían trabajando en televisión, el trato era normal y se escribían con frecuencia, algo que ella descubrió cuando su hijo ya lo estaba pasando mal. Por eso ha insistido en que no vive esta historia como un simple contenido para la audiencia, sino como un tema que se lleva a casa y que le hace sufrir.

En el programa también se han recuperado las palabras de Terelu en 'De viernes', donde la presentadora dejó claro que no piensa enfrentarse a su hija por este asunto. Ante esa postura, Carmen ha explicado que nunca le ha pedido a su hermana que se posicione en contra de Alejandra y que no lo va a hacer. Ha recordado que, cuando se ha equivocado, ha pedido perdón públicamente y ha querido destacar que nunca ha escuchado a José María hablar mal de sus primas ni de su tía, ni siquiera en los momentos más duros entre ellos. Sobre su sobrina, ha afirmado que no tiene ningún problema personal y que lo único que ha pedido es que, si existe algún reproche, se lo diga directamente.

Carmen ha admitido que cometió el error de hablar de Alejandra en el pasado, motivo por el que ya pidió disculpas, y ha prometido no volver a entrar en ese terreno. Ha remarcado que la respeta "igual que a su hermana" y que su intención no es alimentar más el conflicto. Al mismo tiempo, ha puesto en valor el comportamiento de Terelu con los hijos de ambas, asegurando que se ha portado "de diez" tanto con José María como con su hija. Lo que sí le sorprende es escuchar ahora que entre los primos nunca ha habido relación, porque siempre ha defendido que el vínculo era bueno pese a la diferencia de edad.

En la recta final de su intervención, se ha abordado la posibilidad de que el distanciamiento de Alejandra tenga que ver con la exposición mediática de su primo y el miedo a que hable de asuntos privados en televisión, hasta el punto de no haberle presentado aún a su hijo. Esa insinuación ha molestado especialmente a la tertuliana, que ha respondido que José María no habla ni siquiera de su propio niño y que, por tanto, mucho menos lo haría del de su prima. Como conclusión, ha querido dejar claro que apoya a su hermana, apoya a su hijo y asegura no tener ningún problema con su sobrina, expresando su deseo de que el conflicto entre los dos jóvenes se resuelva y la familia pueda recuperar la calma.