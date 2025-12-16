Emotivo momento en Pasapalabra y mensaje de fuerza tras los 400 programas de Manu: "El día 30, hago la sexta quimio”, tras su lucha contra el cáncer

Manuel Pascual es el concursante infinito de Pasapalabra. Es imposible imaginar cuál es su techo, hasta dónde llegará. Si se convertirá en el próximo ganador del bote, ya tan histórico como él mismo y por encima de los 2,5 millones de euros, es uno de los grandes misterios. Rosa también tiene ahí mucho que decir. Lo que sí es seguro es que el madrileño sigue agrandando su propio récord de longevidad porque ha superado los 400 programas.

Ya parecía impensable llegar a la marca que dejó Orestes y la superó. Manu es el plusmarquista de Pasapalabra. Es el concursante que más veces se ha enfrentado a El Rosco, el que ha conseguido más victorias y el que lleva más dinero acumulado, más de 250.000 euros. Podría convertirse en el ganador del mayor bote en la historia del programa y con la particularidad única de haberlo visto crecer desde el primer día. Lo ha rozado hasta en seis ocasiones. Su último 24 fue el pasado 24 de octubre.

Juntos son la pareja con más enfrentamientos en los más de 35 años de vida de Pasapalabra. Con más de 270 duelos, hace ya tiempo que superaron la marca que establecieron Orestes y Rafa (196 programas). Este dato permite otra estadística: un récord en empates, y eso que ellos mismos aseguran que tampoco es tan frecuente que firmen tablas para la gran cantidad de Roscos compartidos.

Por lógica y por permanencia, Manu cuenta con más triunfos que Rosa. La gallega es su actual rival, la más longeva y su mayor amenaza para conquistar el bote. No obstante, ha tenido otros oponentes. Hay que recordar a Vicky del Cerro y a Nacho Mangut, y también a Inma, Javi, Aitor, Alberto, Ángel y Natalia.

Entre las pruebas de Pasapalabra, el madrileño demuestra cada tarde que es prácticamente infalible en el ¿Dónde Están?, pero que su talón de Aquiles es La Pista. Como ocurre con Rosa, cada vez que acierta a la primera supone un titular por lo extrañamente infrecuente que es. Como paradoja, le encanta la música y, aunque le puede la timidez en el plató, uno de sus momentazos fue el reguetón que bailó con Roberto Leal.

Ahora, el madrileño sigue luchando por el bote contra una Rosa que está muy fuerte y que, en cualquier momento puede dar el campanazo y convertirse en millonaria de la noche a la mañana.

El programa sigue adelante, con los dos concursantes peleando por alzarse en el rosco o, al menos, no caer en la temida silla azul. El último programa ha dejado un momento de los emotivo con un regreso de lo más querido. Roberto Leal ha descrito como “un honor” tener de nuevo a Antonia San Juan en Pasapalabra. El inicio de su nueva visita ha tenido un tono especialmente emotivo, tanto al inicio del programa como cuando el presentador se ha detenido a charlar con ella antes de El Rosco. La actriz ha actualizado la información sobre su estado de salud, señalando que el tratamiento contra el cáncer que se le diagnosticó “está yendo muy bien”.

“Al final de este mes, el día 30, hago la sexta quimio”, ha especificado la actriz, dando a entender que ya está en plena recta final de esta medicación. Además, ha manifestado su optimismo: “Hay muy buen pronóstico”. Ella misma ha explicado sobre el cáncer: “Me atacó pero no de manera muy frontal, ha sido decoroso”. La demostración de que Antonia dejará pronto esta etapa atrás es la gran cantidad de proyectos en sus manos. “Dicen que el trabajo es salud, tienes por delante lo más grande”, ha afirmado Roberto