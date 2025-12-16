Pilar Rubio se sincera sobre el adiós de Sergio Ramos: "Estamos acostumbrados"

Pilar Rubio afronta estas navidades en plena vorágine profesional y personal, pero con mucho sentido del humor. La presentadora celebra el estreno de la segunda temporada de 'Make Up Stars', un formato al que vuelve muy ilusionada: "Hemos hecho la segunda temporada de Make Up Stars, esta vez va a estar inspirado en el drag, así que va a ser como un recorrido por todo lo que es la cultura drag". Reconoce que este final de año llega cargado de trabajo: "Estas navidades se presentan con muchísimo trabajo, porque estamos con el estreno de 'Make Up Stars', la segunda temporada, y entonces deseando que todo el mundo lo pueda ver".

La Navidad, en su casa, se vive a lo grande gracias a sus hijos. "La Navidad con niños evidentemente se vive con otra ilusión, y además te implicas en todo lo que pasa", confiesa, subrayando que disfruta especialmente al ver cómo ellos esperan esos momentos durante todo el año. Eso sí, en su hogar también hay hueco para las travesuras: "En mi casa han llegado unos elfos y cada día pasa una cosa rarísima, la lían, y no sé cuándo se van a ir porque me están destrozando la casa. Sí, son un poco traviesos, sí".

Al hacer balance del año, Pilar lo tiene claro: "Ha sido un año, yo te diría que insuperable, porque cada año que puedes trabajar en lo que te gusta y seguir haciendo proyectos que te motivan, pues es todo una suerte y feliz de poder tener salud para afrontarlos". Sobre los planes navideños, rehúye marcar nada en el calendario: "Una de las cosas que más me gustan de mi vida es que yo mañana no sé lo que voy a hacer, entonces no tengo nada planeado, sinceramente. Intentaré adaptar esas vacaciones de los más pequeños a lo que podemos hacer, pero los planes nunca están cerrados".

También se pronuncia, a su manera, sobre los cambios profesionales de Sergio Ramos. Explica que está acostumbrada a vivir en un "pequeño caos controlado": "Desde que tengo uso de razón, mi vida ha sido ese pequeño caos controlado en donde nunca sabes qué va a pasar y todo ese efecto sorpresa. Ir planeando como mucho día a día, así que estoy acostumbrada y es lo que me gusta; si no, me parecería aburridísimo, ¿no? Una vida en la que todo esté totalmente estructurado". Sobre la situación concreta del futbolista, se mantiene prudente: "Estamos todos bien como siempre y muy acostumbrados a adaptarnos a cualquier situación", y remata con un "esas sensaciones y esas declaraciones sea mejor que se lo preguntes a él".

De posibles nuevos proyectos musicales o futuros pasos de la pareja, prefiere no entrar: "No lo sé. Hoy estamos aquí por la presentación de 'Make Up Stars' y el resto de temas, pues la verdad es que me encantaría poder ayudaros, pero de verdad que no puedo, no puedo". De cara a 2026, Pilar Rubio tiene un deseo muy claro y sencillo: "Muchísima salud y muchísimo humor para ir afrontando todo lo que te venga en esta vida".