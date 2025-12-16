Tamara Falcó rompe su silencio poco antes de Navidad por la gran noticia: "El nuevo miembro de la familia... Será niña!"

El clan Preysler-Boyer vuelve a estar de celebración. Ana Boyer y Fernando Verdasco han anunciado que esperan su cuarto hijo, un bebé "totalmente buscado" que llegará la próxima primavera y que convertirá aún más en familia numerosa a la pareja, que ya es madre y padre de tres niños: Miguel, Mateo y Martín. La noticia es especialmente ilusionante porque han confirmado que esta vez será una niña, la primera hija después de tres varones, algo que hacía mucha ilusión a Ana y que también llenará de alegría a Isabel Preysler, que sumará una nueva nieta a sus ya numerosos nietos.

Desde Catar, donde residen actualmente, el matrimonio ha compartido su felicidad, insistiendo en que siempre se imaginaron como una familia numerosa y que este cuarto embarazo llega en un momento muy especial, coincidiendo con sus ocho años de matrimonio. "La nueva incorporación a la familia si todo va bien... será niña, escribía Ana en sus redes sociales, dejando claro que tanto ellos como los pequeños esperan con ilusión la llegada de la nueva bebé.

En medio de esta alegría familiar, los focos también se han dirigido a Tamara Falcó, que estos días ha sido vista en Madrid paseando a sus tres perros sueltos. La marquesa de Griñón, siempre discreta cuando se trata de la intimidad de los suyos, ha reaccionado con brevedad pero con cariño al preguntarle por el cuarto embarazo de su hermana, limitándose a comentar: "Encantados, gracias", dejando claro que la familia celebra la noticia, pero sin entrar en más detalles.

La hija de Isabel Preysler ha evitado, además, desvelar cómo pasarán las próximas Navidades, manteniendo en el aire los planes familiares en un momento en el que la familia Preysler-Boyer vuelve a ser protagonista de la crónica social por esta nueva llegada.