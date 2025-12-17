Anabel Pantoja vive su peor Navidad, con supuesto ultimátum incluido por la ruptura: “Malísima, que roza el odio”

Tras cuatro meses en Madrid cumpliendo con sus compromisos profesionales, Anabel Pantoja hizo las maletas este viernes y se marchó a las Islas Canarias junto a su pareja, David Rodríguez, y su hija Alma. Los tres comienzan una nueva etapa lejos de la capital, donde tantos reencuentros ha vivido la influencer este año.

Desmontando las versiones que se dan sobre su familia y la supuesta mala relación que tiene David con su madre, la sobrinísima se marchaba junto a este, demostrando su gran unión, y cerrando una puerta laboral que se abría tras meses duros en el terreno profesional.

La prima de Kiko Rivera aseguraba en la alfombra roja de los Premios Ídolos que estas Navidades las pasaría entre Sevilla y Córdoba y que fin de año lo celebraría en las Canarias, en su casa, la que tanto ha echado de menos estos meses. Anabel construyó la casa de sus sueños en Arguineguín, un pueblo pesquero en el sur de Gran Canaria donde ha vivido el nacimiento de su hija Alma, los meses más convulsos tras el ingreso hospitalario que tuvo la bebé y el resurgir de la misma. Ahora, vuelve a su refugio y lo hace junto a su pareja. Eso sí, parece que lo que viene no va a ser de color de rosa, tal y como cuenta desde el programa de Telecinco, "El tiempo justo".

Las navidades de Anabel Pantoja han saltado por los aires. Lo que debía ser una Nochebuena tranquila en familia se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza emocional para la sobrina de Isabel Pantoja, que atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida personal. Así lo ha desvelado Luis Pliego, director de Lecturas, en directo en ‘El tiempo justo’, avanzando la exclusiva que la revista publicará este miércoles en portada: la ruptura entre su novio y su madre.

Según ha contado Pliego, David, pareja de Anabel y padre de su hija, se ha plantado de manera tajante: “Anabel, no quiero pasar la Nochebuena con tu madre”. Una frase demoledora que ha dejado a la colaboradora completamente descolocada y que ha provocado un fin de semana de lágrimas e incertidumbre. Tal y como se ha explicado en el programa, la idea inicial era pasar la Nochebuena en Madrid, un plan que ya se había puesto sobre la mesa. Sin embargo, David ha sido rotundo: no está dispuesto a compartir mesa ni espacio con su suegra, Merchi, ni siquiera viajando a Canarias, donde el año pasado lograron reunirse todos bajo el mismo techo.

La negativa ha sido tan firme que, según Pliego, David habría llegado a decir que no entrará en la casa mientras esté ella, evidenciando que la relación ha pasado de tensa a abiertamente hostil, cuentan desde el programa.