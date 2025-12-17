Kiko Matamoros emite un comunicado sobre su adiós en televisión y el centro de atención a drogodependiente "Mi testamento mediático"

Kiko Matamoros ha reaparecido públicamente tras su repentino e inesperado adiós de la semana pasada al programa 'No somos nadie', siguiendo los pasos de algunos de sus compañeros como Lydia Lozano, Belén Esteban, o Kiko Hernández, en medio de rumores de mala relación con la presentadora del magazine de 'TenTV', María Patiño.

Disfrutando de un merecido descanso -que ya ha adelantado que no durará demasiado-, el polémico tertuliano ha asistido con su mujer, Marta López Álamo, a la inauguración de la nueva exposición pictórica del actor Jordi Mollá en la Galería Canalejas de Madrid y, con una gran sonrisa con la que ha dejado claro que no se arrepiente de su decisión, ha revelado cuáles son sus nuevos proyectos profesionales.

"Estoy más liado que la pata de un romano, porque tengo muchas cosas en la cabeza, madurando unos proyectos, otros avanzándolos, y la verdad es que bueno, con ganas de ver cosas cristalizando, y desde luego no me he retirado" ha expresado, adelantando que uno de ellos será junto a su amigo Kiko Hernández: "Fue una cosa que hablamos en su momento, cuando terminó 'Tentáculos', y nos hacía gracia, nos hacía ilusión a los dos, hacer un programa gamberro. El domingo me llamó y me dijo, el lunes estoy en Madrid, y que me vengo aquí ya a vivir, y podíamos retomar la historia. Y sí, estamos trabajando en eso".

"Y por mi parte en otras tres cosas, que desde luego a las tres no voy a atender, a una que es más personal, que es un centro de atención a drogodependientes, que ya lo dije, por supuesto que sí, y luego dos proyectos que tienen que ver con la tele y que pudiera ser mi testamento mediático y que me hace muchísima ilusión y con gente potente comprometida y que ojalá cuaje y llegue a buen fin, pero bueno que están las cosas todavía tiernas para ser excesivamente optimista, ¿no? Y bueno, y otra cosita más que hay por ahí que no tiene que ver con la tele pero sí con mi vida" ha añadido ilusionado con tanto proyecto, confesando que 2026 promete.

"Apunta a tener la posibilidad de seguir trabajando, de seguir haciendo cosas y cosas que me ilusionan además y bueno, pues sí, soy optimista de cara a este año que entra. Porque en el año que se fue, o que se va, no ha ido la cosa como en principio prometía. Y yo estoy ya para divertirme trabajando, quiero estar en proyectos donde pueda por lo menos pasármelo bien" reconoce.