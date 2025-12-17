Sale a la luz el acuerdo entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio tras la la 'mentira' que ha desvelado su hijo

José María Almoguera reaparecía hace unos días en el plató de '¡De Viernes!' tras someterse a una operación de corazón -para cambiarle el marcapasos que lleva desde que hace 12 años le diagnosticaron Síndrome de Brugada- y, dolido, reconocía estar molesto con Alejandra Rubio porque ni siquiera le había escrito un mensaje para preocuparse por él ante su paso por quirófano.

Unas declaraciones a las que la hija de Terelu Campos respondía este martes en 'Vamos a ver', revelando para sorpresa de sus compañeros que había hablado con su primo y le había pedido perdón: "He hablado con él. Le pedí disculpas si se había molestado por no haberle puesto un mensaje tras su operación. Yo estoy a mil cosas, que no es excusa, pero como en mi cabeza ya sabía como estaba él por mi madre y por Carmen... Soy un desastre, soy así y ya está" revelaba, respondiendo con un "sí" a la pregunta de sus compañeros de si había llamado a su primo, pero evitando dar ningún detalle sobre el resto de una converación que parece el inicio de la esperada reconciliación de los nietos de María Teresa Campos tras más de un año distanciados.

Retomando poco a poco la normalidad tras su intervención de corazón, José María ha acudido este miércoles al gimnasio con su novia María 'la jerezana' para ver a su fisioterapeuta, ya que todavía es pronto para poder hacer deporte, y ha confesado que está intentando que su relación con Alejandra vuelva ser la misma que en el pasado: "Estamos en ello, trabajando en ello" ha admitido, satisfecho con que su prima se haya puesto por fin en contacto con él.

Ha sido al abandonar el centro deportivo cuando, muy sincero, el hijo de Carmen Borrego ha querido hacer una aclaración. Y es que la novia de Carlo Costanzia no le llamó como ella misma ha relatado en televisión, sino que "nos escribimos". "Pero todo bien" ha asegurado, revelando que su conversación fue por mensaje y que, tal y como ella ha dicho, se disculpó por no interesarse por su salud: "Sí, sí, eso sí es verdad".

Además, José María ha respondido al enfado de Paola Olmedo después de que él expresase que no entiende por qué la esteticien no quiere firmar el divorcio cuando hace ya año y medio de su separación. Algo que ella ha negado dejando entrever que sería él el que estaría dilatando el proceso. "Me alegro, hasta luego" ha sentenciado con un portazo.

En el programa Vamos a ver, de Telecinco, Carmen Borrego ha comentado que es cierto que Alejandra le mandó un mensaje a José María para interesarse por su estado de salud tras escucharle decir en '¡De viernes!' que le hubiera gustado que su prima se hubiera puesto en contacto con él al saber que le iban a intervenir del corazón.

Carmen ha explicado que como no tiene "una relación del día a día" con Alejandra ha llegado con ella al acuerdo de tener una conversación sobre el tema una vez que pasen las Navidades. A los colaboradores les ha extrañado que vayan a pasar juntas la Nochebuena y que no vaya a salir el tema en ningún momento, pero Carmen ha defendido que es posible cenar en familia en esa noche sin que salga a colación el distanciamiento entre Alejandra y José María.