De salir en Operación Triunfo 1 a criticar a Sergio Ramos tras su nueva faceta como cantante: Manu Tenorio, sin pelos en la lengua por la decisión del futbolista

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, y siempre celebrando su gran pasión, la música, Manu Tenorio ha sido uno de los rostros conocidos que han desfila por por la alfombra roja de los Billboard No.1s. que por primera vez y gracias a su alianza con el Festival Starlite se han celebrado en Madrid.

Pero antes de disfrutar de las fechas más especiales del año junto a su mujer Silvia Casas y su hijo Pedro, toca cumplir con sus compromisos profesionales. "Vamos a estar trabajando prácticamente hasta finales de año. El día 28 voy a cerrar mis conciertos de este año y voy a celebrar este final de año por todo lo alto en la Sala Aurora. Vamos a hacer un concierto muy exclusivo, muy íntimo para gente muy allegada y la verdad es que muy contento, muy feliz, ¿no? Muy contento" expresa ilusionado por esta recta final de 2025 tan especial.

Lo que sin embargo no ha vuelto a hacer desde que terminó 'Bailando con las estrellas' -programa que ganó Jorge González y en el que participaron el triunfito, Anabel Pantoja, Blanca Romero, o Nona Sobo entre otros- ha sido bailar.

"Todavía tengo alguna molestia en el pie y tal porque la verdad es que eran muchísimas horas bailando y practicando a lo largo de la semana, pero también te digo que lo echo mucho de menos porque me lo pasé muy bien, disfruté mucho, superé mis complejos, superé mis propios límites, creo que di un bonito ejemplo de superación, y creo que hice un buen trabajo" asegura orgulloso de su paso por el talent.

Por último, la prensa ha querido saber la opinión de Manu sobre la faceta de cantante de Sergio Ramos, que tras lanzar su primera canción 'Cibeles' el pasado septiembre, y anunciar que deja el Monterrey de México después de menos de un año en el club, se rumorea que podría regresar a España para triunfar en el mundo de la música: "Yo le deseo mucha suerte, pero no es mi tema, es su problema, su historia, su película. Pero bueno, hoy en día no hace falta cantar para cantar. Es lamentable, pero es la realidad" ha sentenciado.