El hermano de Rocío Carrasco sorprende con un emotivo y sincero comunicado: "Siempre habrá alguien que camine a tu lado con cariño verdadero"

"Nos conocemos hace muchos años y a día de hoy solo somos amigos, pero no sé lo que pasará el día de mañana" confesaba hace unos días Gloria Camila en 'El tiempo justo' tras ser sorprendida disfrutando de la noche madrileña junto a Manuel Cortés alimentando así los rumores de romance con el hijo de Raquel Bollo surgidos en las últimas semanas, poco después de que la colombiana anunciase su ruptura con Álvaro García.

Lejos de esconderse, la hija de Rocío Jurado ha asistido con Rocío Flores al último concierto del artista en una conocida sala de Madrid y, presumiendo de la maravillosa relación que tiene con el hermano de Alma Bollo -aunque insiste en que solo de amistad- compartía su primera imagen con él (y más gente como su sobrina, o Amor Romeira) derrochando risas y complicidad.

Y mientras Gloria trata el tema con naturalidad y se toma con normalidad los rumores, sin cerrar la puerta a un futuro juntos aunque en el presente no sean más que amigos, el hijo de Chiquetete ha sorprendido con su tajante respuesta cuando Europa Press le ha preguntado si le gustaría desmentir o confirmar qué tiene con la hija de José Ortega Cano: "No, muchas gracias" ha sentenciado, dejando claro que no tiene nada que decir y jugando al despiste con su relación con la colombiana.

Por su parte, José Fernando, hermano de gloria Camila y Rocío Carrasco, ha sorprendido con un emotivo comunicado. El hijo de Rocío Jurado y José Ortega Cano sufrió hace cinco meses un mazazo con la noticia de la muerte de Michu, la madre de su hija. Una durísima pérdida y momentos muy complicados para el hermano de Gloria Camila donde contó con el abrazo amigo de su primo Chema.

"La amistad entre primos es un regalo especial de la vida . No solo compartimos sonrisas , recuerdos y momentos que se quedan para siempre en el corazón . Un primo puede ser como un hermano elegido , alguien que te acompaña , te entiende y te apoya sin juzgar . En esa amistad hay confianza , lealtad y un amor sincero que crece con el tiempo . Tener un primo como amigo es saber que , pase lo que pase , siempre habrá alguien que camine a tu lado con cariño verdadero . Te diría más , pero eso es tuyo y mío".