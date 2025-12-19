Ana Obregón rompe su silencio de Alessandro Lequio tras su despido de Mediaset y la situación económica: "Alessandro y yo nos estamos dejando la vida para recaudar dinero"

Ana Obregón está en el ojo del huracán mediático después de que el prestigioso 'The New York Times' haya sacado a la luz su vinculación con Jeffrey Epstein en la década de los 80, asegurando que la familia Obregón por sus contactos fue clave para que el delincuente sexual estadounidense amasase su multimillonaria fortuna. Después de negar rotundamente que tuviese ninguna historia de amor con el magnate -aunque sí ha reconocido que fueron íntimos amigos durante dos años, que la trataba como una auténtica reina y que él intentó algo más pero ella estaba enamorada de Miguel Bosé- la bióloga ha reaparecido públicamente en un acto relacionado con la fundación que lleva el nombre de su hijo, Aless Lequio.

Arropada vía telefónica por Alessandro Lequio -alejado del foco mediático desde que dejó de trabajar en Mediaset- y radiante con un diseño midi en color blanco con flores bordadas, Ana ha hecho entrega de un importante donativo que ha logrado la fundación de su hijo al doctor Joseph More Roma para continuar la investigación para el Sarcoma de Ewing y, como no podía ser de otra manera, se ha enfrentado a las preguntas sobre los titulares que ha protagonizado en los últimos días por su relación con Epstein.

Además, feliz después de que los médicos le hayan confirmado que la enfermedad que le costó la vida a su hijo no es hereditaria, nos ha contado cómo pasará las Navidades con su nieta Ana Sandra, y por qué tiene claro que no volvería a prsentar las Campanadas (y ni siquiera protagonizar una película de Steven Spielberg)

- CH: Ana, qué importantes son los avances

- ANA: Claro, sí, es que además, es que siempre lo digo, más que nada, qué importante es la investigación, que es que no hay recursos, no hay. En Estados Unidos el gobierno da miles, por no decir miles de millones de dólares para la investigación, la investigación es lo único que salva vidas, Y en este país hay que recurrir a fundaciones, la nuestra es pequeña, pero estamos haciendo una labor creo que importante de financiar la investigación. Y es la única forma, es importantísimo.

- CH: ¿Cómo consigues recaudar dinero? ¿Te está costando mucho esfuerzo?

- ANA: Alessandro y yo nos estamos dejando la vida para recaudar dinero, es difícil. Hay gente que nos está haciendo donaciones increíbles. Hay donaciones que hacen también a través de Bizum, pero casi siempre ves más sensibilizados los que han tenido un cáncer cerca, en sus familias, en un amigo, en un padre, una madre, un hijo, gracias a Dios nos toca a algunos desafortunadamente, pero siempre se vuelven como más sensibles a la hora de donar. Entonces yo me dejo la vida

- CH: En esta lucha estáis Alessandro y tú mano a mano, ¿no?

- ANA: Sí, sí, sí, totalmente. Es decir, es nuestro hijo y ahí estamos codo con codo, él ayuda muchísimo a la fundación