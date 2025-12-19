Noche complicada
Carlo Costanzia vuelve a ‘¡De Viernes!’ mientras un mítico personaje del corazón hablará por primera vez en televisión
El programa reunirá además a Paola Olmedo y Pocholo Martínez-Bordiú en una de las entregas más potentes del año.
Carlos Merenciano
‘¡De Viernes!’ afronta una de sus emisiones más intensas esta noche con el regreso de Carlo Costanzia di Costigliole al plató. El exmarido de Mar Flores responderá públicamente a las acusaciones vertidas por la modelo en sus memorias y en sus últimas apariciones televisivas y anunciará su intención de emprender medidas legales contra la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles'.
Otra de las protagonistas de la noche será Paola Olmedo, que se sentará para aclarar los motivos por los que todavía no ha firmado el divorcio con José María Almoguera. La invitada saldrá al paso de las declaraciones realizadas por su exmarido la semana pasada y ofrecerá nuevos detalles sobre cómo fue realmente su relación con la familia Campos durante su matrimonio.
El ‘Scoop’ de la semana correrá a cargo de Junko, viuda de Bernardo Pantoja, que hablará por primera vez en televisión. En su intervención, abordará cómo fue su relación con el padre de Anabel Pantoja, el vínculo entre ambos y realizará un duro retrato de Isabel Pantoja, además de relatar cómo trataba el clan familiar al hermano de la tonadillera.
La noche se completará con la reaparición televisiva de Pocholo Martínez-Bordiú. El personaje hará balance de sus años más intensos, recordará etapas clave de su trayectoria y anunciará un importante cambio de rumbo personal, asegurando que su intención es dejar atrás la vida nocturna para iniciar una nueva etapa.
