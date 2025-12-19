Drama en el clan Campos por el nuevo divorcio: Alejandra Rubio rompe su silencio tras lo ocurrido

Después de que Paola Olmedo asegurase este jueves que estaba "enfadada" por las "niñatadas" de José María Almoguera al no firmar el acuerdo de divorcio, el hijo de Carmen Borrego se ha dejado ver ante las cámaras y ha sido de lo más contundente.

"Esos son temas de jueces y abogados. No voy a hablar de temas privados, que están relacionados con algo judicial, delante de una cámara. Me parece que no es necesario", ha dejado claro ante las cámaras de Europa Press en exclusiva.

El nieto de María Teresa Campos ha reaccionado también a la futura entrevista que su exmujer daría en televisión y parece que no está de acuerdo con que vuelve a la carga: "Ella sabrá lo que hace, en su conciencia que dará lo que haga".

Además, ha confesado que "yo no he hablado de la madre de mi hijo nunca, ni lo voy a hacer" y no ha querido confirmar ni desmentir si esta le pidió un favor económico: "No, ni lo desmiento ni lo afirmo, lo siento, pero yo de la madre de mi hijo no hablo. De muchos otros temas preguntadme lo que queráis, pero de este tema, no... lo siento mucho pero el día de mañana el que lo puede sufrir es mi hijo y no me voy a aventurar a hacerle daño a mi hijo bajo ningún concepto".

El sobrino de Terelu Campos ha explicado que "no me interesa estar mal con ella porque al final es la madre de mi hijo" y que durante este tiempo "estábamos sin más". Por último, ha dejado claro que todavía no hay intención de firmar el divorcio: "Eso lo dicen los jueces, no yo".

Alejandra Rubio rompe su silencio

Tras revelar que ha hablado con José María Almoguera -por mensaje, como aclaró el hijo de Carmen Borrego- para disculparse con él por no haberse interesado por su estado tras su reciente operación de corazón-, Alejandra Rubio ha confirmado que su acercamiento a su primo va por el buen camino después de meses lanzándose dardos en los platós de televisión.

Y aunque todavía no han fijado una fecha para verse y que el nieto de María Teresa Campos conozca al pequeño Carlo Jr., la hija de Terelu ha confesado que "solo quiero paz y amor para todos, que les vaya a todos fenomenal. Quiero buen rollo en mi vida". Y eso incluye al novio de María 'la jerezana', como ha dejado claro con sus inesperadas respuestas al divertido test 'Cuanto más primo menos me arrimo' que le ha propuesto el programa 'Vamos a ver'.

Así, y aunque a la primera pregunta -"¿entrarías con él a un reality?"- ha respondido con un rotundo "no" explicando que "en mis planes no está entrar a un reality ni con él ni sola", se ha mostrado de lo más conciliadora al asegurar que no le importaría hacer un viaje de parejas -con la concursante de 'GH' y Carlo Costanzia, en 2026: "Si se da claro que sí, tendrían que estar de acuerdo todas las partes".

"Claro que sí, te lo digo de corazón" ha desvelado sobre la posibilidad de salir a cenar a solas con José María, un plan que como ha reconocido nunca han hecho. Y aunque no ha querido 'mojarse' sobre si invitará a su primo al cumpleaños de su hijo el año que viene, ya que "no sé ni lo que voy a hacer mañana como para saber lo que va a pasar el año que viene", sí ha confirmado que "claro" que le hará un regalo a Almoguera en su próximo cumpleaños.

Y por si quedaba alguna duda de que ha enterrado definitivamente el hacha de guerra, Alejandra ha confesado ante las cámaras de Europa Press que "todo está genial" con su primo, aunque no se ha mostrado tan clara cuando le hemos preguntado cómo se dividirán estas Navidades para poder ver a sus padres, a Mar Flores, y a Carlo Costanzia di Costigliole: "No sé, no sé. Como tenga que ser, ¿vale? Que tenga que ser lo que tenga que ser. Gracias chicos"