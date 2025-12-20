Qué fue de Blas Cantó, miembro de Auryn y participante en Eurovisión: el accidente que le dejó en silla de ruedas

Hace unos meses el cantante Blas Cantó preocupaba a sus seguidores al mostrar en sus redes cómo ha tenido que pasar por quirófano de urgencia. Hoy, el ex cantante de Auryn y representante de España en Eurovisión en 2021 ha aparecido en el programa Fiesta de Telecinco para abrirse sobre una de las etapas más difíciles de su vida.

El cantante sufría hace unos meses un grave accidente que le dejaba en silla de ruedas y sin poder caminar durante una larga temporada.

Tras este periodo tan complicado en su vida, el cantante regresaba con más ganas que nunca y muy ilusionado por su nueva etapa profesional, sobre la que hoy hacia un adelanto en el programa de Emma García. Pero antes, el exmiembro de la famosa boy band española, Auryn, explicaba qué le había ocurrido y daba todos los detalles sobre su largo proceso de recuperación: "Me corté el tendón de Aquiles de cuajo en agosto (...) Ya estoy mejor. Hago toda la rehabilitación, prácticamente todos los días en la piscina con mis fisioterapeutas y voy caminando poco a poco", explicaba el cantante que, además, contaba que debido a su incapacidad para caminar ha estado llevando, hasta hace muy poco, una bota ortopédica y muletas.

Pese a su grave accidente, el cantante no ha parado de trabajar y ha estado totalmente inmerso en su último proyecto musical, 'Todo vuelve a empezar', y explicaba qué significa esto para él: "Hay gente que dice "empiezo de cero", pero no: empiezo de nuevo. Porque el cero ya no es, ya que hemos recorrido mucho a lo largo del camino", comenzaba explicando.

Asimismo, Blas contaba de qué habla su nuevo tema: "'Todo vuelve a empezar' es una canción que va sobre la vuelta a la Navidad, esa vuelta que siempre es la misma, que todo está intacto, y que, por distancia y mil cosas, solo puedes acércate a los seres queridos en Navidad". "Al final parce que te vuelves más solidario en Navidad". Además, hablaba sobre la canción que ha lanzado en apoyo a Unicef junto a 21 artistas más, como Rozalén y J Kbello, recordando que "tenemos que ser bonitos durante todo el año", ha contado en el programa de las tardes de Telecinco en fin de semana y que presenta Emma García.