Malas noticias para Jessica Bueno tras la decisión del juez: "Hoy, después de cuatro años, he salido totalmente ABSUELTO"

Después de años de lucha judicial, Jota Peleteiro ha anunciado a través de sus redes sociales que ha terminado el proceso que tenía abierto contra Jessica Bueno por la manutención de sus hijos, ha anunciado que ha sido "absuelto" y ha explicado cómo ha vivido todo este tiempo bajo la acusación de su ex.

"Durante cuatro años desde mi separación he vivido uno de los capítulos más duros de mi vida. Cuatro años siendo señalado, acusado de ser un mal padre, de no cumplir con mis obligaciones, de ser una mala persona. Cuatro años soportando denuncias penales, juicios mediáticos, titulares injustos, faltas de respeto constantes y un acoso brutal en redes sociales que no solo me atacaba a mí, sino también a lo más sagrado que tengo: mi dignidad como persona y como padre", ha comenzado diciendo el exfutbolista.

Jota ha confesado que ha sido un proceso que "casi destruye mi salud mental, que te rompe por dentro mientras intentas seguir adelante por tus hijos, por tu familia y por ti". "Cuando te juzgan sin saber, cuando te condenan sin escuchar, el daño es profundo y deja cicatrices invisibles. Hoy, después de cuatro años, he salido totalmente ABSUELTO", ha anunciado.

Peleteiro ha asegurado que "no escribo esto desde el rencor, sino desde la reflexión" y ha aconsejado a todos sus seguidores que "antes de juzgar y de intentar destruir a alguien públicamente, hay que pensar en el daño irreparable que se puede causar a una persona y su salud".

Por último, Jota ha agradecido a su mujer, Ajla, "por ser mi apoyo, mi refugio y mi fuerza" porque "gracias a ella no me quedé atrapado en ese infierno y pude cuidar de mi salud mental cuando más lo necesitaba". "Que esto sirva para que se piense antes de juzgar sin saber. Detrás de cada acusación hay una persona, y detrás de esa persona, una familia", ha sentenciado.

