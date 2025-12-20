Revés en el clan Campos por el divorcio y el negocio "ha ido a la quiebra": "Es un dinero que hemos perdido los dos"

Dramas, dramas y más dramas en el clan Campos, que parece que no sale de la polémica. Terelu Campos se enfrentó este viernes a una noche complicada en su programa al entrevistar de nuevo a su consuegro, Carlo Costanzia padre, que acudía al espacio para anunciar que ha tomado medidas legales contra Mar Flores por lo que expone de él en sus memorias y las declaraciones que ha hecho en diversos medios de comunicación.

Durante la entrevista, la colaboradora de televisión dejó claro su postura respecto al libro de la modelo y aseguró, por primera vez públicamente, que no le ha gustado que Mar haya expuesto las dificultades con las que ha tenido que lidiar su hijo Carlo en la vida porque su nieto el día de mañana podría leer eso.

Sin embargo, horas antes de la entrevista la hermana de Carmen Borrego se mostraba molesta con la prensa cuando le preguntaban qué le parecía que su consuegro se vuelva a sentar en televisión para hablar de Mar y poner en el candelero -una vez más- a toda la familia.

"Yo en 40 años de profesión nunca he elegido los contenidos de los programas que he presentado", decía la colaboradora de televisión cuando le preguntaban por la aparición del italiano. Sin embargo, dejaba en el aire si ella le llamaría para entrevistarle si tuviera ese poder: "Quien sabe".

Mientras tanto, su sobrino sigue con la duda sobre su divorcio de Paola Olmedo, que ha explicado el motivo por el que no lo firma, desvelando informaciones en las que incluso se habla de quiebras de negocios.

Paola Olmedo se sentaba en el plató de 'De viernes' para responder a las declaraciones que hizo sobre ella la semana pasada su exmarido y padre de su hijo, José María Almoguera. La semana pasada en nuestro programa, el hijo de Carmen Borrego culpaba a su expareja de estar dificultando el proceso de divorcio. Después de muchas especulaciones y de que José María Almoguera asegurase que era ella quien estaba poniendo trabas en el divorcio, Paola Olmedo explicaba claramente los dos motivos por los que aún no ha firmado los papeles. La invitada empezaba explicando la primera razón, que estaba relacionada con el tema económico: "Nosotros hemos invertido en un negocio de estética y tenía pensado abrir otro en el cual el se asoció conmigo. Hemos invertido 60% y 40%. No ha salido bien por muchos motivos y ha ido a la quiebra", comenzaba explicando. Y es que según Paola, el hijo de Carmen Borrego le estaría reclamando el dinero que perdió: "Es un dinero que hemos perdido los dos. Me parece absurdo".

Seguidamente, Paola Olmedo contaba el segundo motivo, al cual se refería como "bastante delicado": "Es algo que yo le he pedido. Cosa que siempre he peleado por ello y no voy a dejar de pelear, y es mantener totalmente la privacidad de mi hijo. En el acuerdo está que el niño no puede salir en ningún sitio. Se puede evitar y él lo sabe". Según la invitada, José María no quiere firmar esta cláusula.

Ante esto, Terelu Campos salía en defensa de su sobrino: "Me consta que han estado hasta en la fiscalía de menores. Lo que el no puede es firmarte que el niño no va a salir en ninguna parte pixelado porque no está en su poder. Mi hija no quiere que su hijo no salga ni pixelado y sale en la portada de una revista. ¿Cómo te voy a firmar a ti una cosa que luego puedes ir contra mi cuando no soy el responsable", decía la colaboradora.