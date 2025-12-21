Increíble revés en la familia de Kiko Rivera: piden que se haga las pruebas de paternidad por "humanidad y empatía"

Nuevo drama en el clan Rivera. Antonio Rivera, el padre del fallecido Paquirri, habría tenido una aventura amorosa con una mujer llamada Antonia Muñoz fruto de la cual nació un niño que ahora tiene 38 años. Antonia se ha decidido a contar su verdad décadas después y ha escogido 'Fiesta' para hablar de su hijo y de la relación que tuvo con los Rivera. El supuesto hijo de Antonio Rivera se llama Curro, vive en Zahara de los Atunes y nació en el año 1987. Tal y como ha explicado Kike Calleja, Antonia conoció a Antonio Rivera cuando trabajaba en la ganadería de la familia, quedando embarazada poco después, cuando ella tenía apenas 18 años: "Ella me cuenta que no se sintió bien tratada en esa familia. Me dice que cuando se queda embarazada y se lo cuenta a Antonio este le dice que no se va a hacer cargo de él, pero que tiene que permitirle ser el padrino del niño y que se tiene que llamar Francisco (Curro)".

En aquel momento Antonia estaba casada con su marido Andrés, la persona que reconoció a Curro como hijo y que se enteró hace apenas unos años de la supuesta paternidad del ganadero. Ahora, con Andrés ya fallecido, Antonia se siente con total libertad para hablar de los Rivera y para contar lo que nunca se ha dicho de una de las familias más poderosas de nuestro país. "Mi hijo se enteró por la tele de quién era su padre, me echó en cara que yo no se lo hubiera contado y tenía toda la razón. A mí los Rivera me han engañado como a un perro, las pruebas salieron negativas porque ellos las manipularon, pero a mí no me hace falta una prueba para saber que mi hijo es un Rivera".

Ahora, el periodista, Saúl Ortiz trae una información en exclusiva después de que Antonia Muñoz pusiese sobre la mesa la posibilidad de que Canales Rivera, hijo de Teresa, y primo de Kiko Rivera, se hiciese las pruebas de paternidad por una cuestión de "humanidad y empatía". El colaborador de 'Fiesta' ha podido hablar con el aludido y revela cuál es su respuesta a la petición de Antonia:

"He hablado hace unos minutos con Canales. Estaba muy enfadado. Dice que no va a participar del circo", comenzaba diciendo el periodista, que seguidamente añadía: "Pero que, de ninguna de las maneras, se iba a someter a ninguna prueba de ADN. Da por zanjado completamente el tema e insiste en que este chico no es de la familia Rivera", finalizaba.