La Lotería de Navidad 2025 llega con una dolorosa noticia: la triste muerte del conocido en España como "calvo de la Lotería" tras su desaparición

l Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este 2025 repartirá este lunes 22 de diciembre, a partir de las 9.00 horas, un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado, cuando se repartieron 2.702 millones. El sorteo se celebrará un año más en el Teatro Real de Madrid.

Este año se han puesto a la venta 198 millones de décimos, de modo que la emisión consta de 198 series (cinco más que el año anterior) de 100.000 números cada una, ascendiendo a un total de 3.960 millones de euros. El 70% de dicha emisión se destina a premios, por lo que este año el Sorteo de Navidad reparte 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más.

El primer premio, conocido popularmente como el 'Gordo' de Navidad, tiene un importe de 4 millones de euros por serie, mientras que el segundo premio asciende a 1.250.000 euros por serie y el tercero se sitúa en 500.000 euros por serie. También destacan dos cuartos premios (200.000 euros por serie) y ocho quintos (60.000 euros por serie).

En relación con el cobro de los premios, se pondrá realizar desde la misma tarde del sorteo cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos y hasta el 23 de marzo de 2026, ya que el derecho al cobro de los caduca a los tres meses, contados a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.

Un sorteo que llega en un ño en el que los seguidores de la Lotería de Navidad han recibido una triste noticia. Si hay una persona que recuerde a la Lotería de Navidad ese es Clive Arrindell, conocido en España cariñosamente como "el calvo de la Lotería", un actor al que se le perdió la pista tras dejar de aparecer en los famosos anuncios de los cupones del Gordo.

Su fallecimiento lo anunció por sorpresa hace unas semanas Miguel Ángel Zapata, director ejecutivo de la administración de loterías número 2 de San Pedro del Pinatar, conocida popularmente como El Perolo, protagonista de la denominada "Ruta de la Suerte" por toda España. En cada una de las etapas, Zapata tuvo la oportunidad de conversar y reflexionar con sus acompañantes, diálogos que ha grabado en pequeños vídeo-podcast, de unos 20 minutos de duración, que se publican semanalmente, cada miércoles, en sus redes sociales. El primero lo hizo el pasado 15 de octubre y el último fue el 3 de diciembre, aunque la Ruta de la Suerte, explica, no acaba aquí, sino que está previsto que continúe el próximo año con nuevos capítulos, porque hay una persona con la que no ha podido contar para esta edición, el famoso "calvo de la Lotería", el actor británico Clive Arrindell.

Protagonista de los anuncios del sorteo entre 1998 y 2005, se convirtió en un icono del sorteo y fue la primera persona en la que pensó Zapata para incluir en esta ruta, pero este sueño no podrá cumplirse, ya que el intérprete falleció en el verano de 2024.

El lotero murciano confirmó la triste noticia a través de amigos del actor, y su objetivo es iniciar la segunda fase de la Ruta de la Suerte en el teatro de Londres donde habitualmente Arrindell ponía voz a los personajes de Shakespeare. Es un proyecto para rendirle homenaje junto a compañeros de profesión y, desde allí, continuar trazando un recorrido "hasta donde la suerte nos lleve".