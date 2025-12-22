Alejandra Rubio emite un serio comunicado tras lo ocurrido: "maltratador" y "secuestrador de niños"

El pasado viernes Carlo Costanzia di Costigliole se sentaba en el plató de '¡De Viernes!' para responder a las acusaciones de Mar Flores y anunciar que va a demandar penalmente a la modelo por acusarle públicamente en sus memorias de "maltratador" y "secuestrador de niños".

Unas declaraciones a las que Alejandra Rubio ha reaccionado muy nerviosa y visiblemente incómoda en 'Vamos a ver' por el complicado papel que le ha tocado asumir en la guerra mediática entre los padres de su novio, Carlo Costanzia: "Voy a intentar ser lo más objetiva del mundo porque este vídeo -que le han puesto con un resumen de las palabras del italiano en el programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona- ha empezado con 'Carlo vuelve a cargar contra Mar'. No le he visto cargar contra nadie. Solo veo a un hombre que se está está defendiendo, que está defendiendo su honor y su verdad, porque siendo objetivos no tiene ninguna condena y a la ligera se le han llamado un montón de cosas" ha expresado muy seria.

Insistiendo en su postura objetiva y "equidistante" cuando sus compañeros le han comentado que con esas palabras se estaba posicionando claramente a favor de Carlo padre, la hija de Terelu Campos ha dejado claro que "me parece bien que las dos partes den sus versiones. Y hablo desde la objetividad. Mar ha defendido su verdad y él está defendiendo la suya porque un montón de periodistas haters quieren hacer de algo que no es verdad que sea verdad".

"Lo objetivo es que condena no hay y no se le puede llamar a una persona a la ligera una serie de palabras que le afectan en su día a día" (por maltratador) ha sentenciado, defendiendo que lo que "sufre" su suegro "no lo ve nadie".

"Este tema me toca pero yo estoy opinando como si opinara de la Pantoja. Es lo que yo diría. No me permitiría el lujo de llamar a una persona algo que no lo es. ¿Por qué se cree un relato y por qué no otro? No estoy en contra ni a favor de nada" ha añadido enfadada negando que cuestione la versión de Mar Flores.

"Solo estoy dando a una persona la oportunidad de defender su verdad. Mar ya ha hecho un libro, un montón de entrevistas en revistas, periódicos, programas... y lo único que estoy viendo de esta persona es que está en un plató intentando defenderse de unas acusaciones que no existen. No hay ninguna sentencia. ¿Dónde está la boca de Carlo? Estoy dando voz a un señor que nadie le escucha" ha asegurado conteniendo la emoción e insistiendo en que está siendo "objetiva" para sorpresa de Patricia Pardo y del resto de sus compañeros en 'Vamos a ver'.

Asegurando que le parecería "perfecto" que Mar pueda demostrar las pruebas del maltrato de Costanzia si la demanda, Alejandra ha intentado mostrarse imparcial al apuntar que no hay ningunha sentencia y que al no haber vivido ni participado en el matrimonio de sus suegros, no piensa posicionarse.

"Yo no es que necesite una sentencia, pero me considero una persona equidistante, veo las dos partes, escucho las dos partes y saco mis propias conclusiones. Lo miro todo desde fuera, pero no se me entiende y me caen palos por todas partes. Yo no me tengo que creer a nadie. Si ella ha contado su verdad, ¿por qué él no puede decir esto no es así? Cada uno tiene derecho a decir lo que quiera" ha sentenciado.