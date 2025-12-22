Anabel Pantoja celebra el Gordo de Navidad entre lágrimas: "Felicidad, emoción, ilusión.."

El número 79.432 ha resultado agraciado con el Gordo, el primer premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 4.000.000 euros a la serie. El premio grande de este año va para La Bañeza, Villablino y La Pola de Gordón, en León, y a la administración 246 de la calle Ricardo Ortiz de Madrid.

El número fue cantado a las 10.44 horas en el cuarta alambre de la cuarta tabla. Los niños Alba Yadira Machaca Tapia e Italy Andrea Blanco Flores han cantado número y premio y Dylan Sánchez Núñez y Judith Sañaba Mangue Ondo, extraído las bolas.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.

Los niños del colegio de San Ildefonso están repartiendo los premios con sus habitual forma de cantarlos. Un momento del que están pendientes millones de españoles. Entre ellos, celebrities como Anabel Pantoja, que siempre cumple con la tradición de seguir el sorteo con "sus churros".

"Es el único sorteo que me da felicidad, emoción, ilusión, envidia sana y por supuesto es una tradición para mí verlo todos los años con mis décimos y comiendo churros", cuenta en sus redes sociales. Anabel Pantoja comparte prácticamente todos su sentimientos y emociones con sus seguidores. Ella no puede evitar emocionarse al ver a los pequeños cantar los números y la influencer no oculta sus lágrimas al escucharlos.