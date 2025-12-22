Antena 3 se rebela contra ‘La casa de los gemelos’ y reflexiona sobre la publicidad en el reality: “Es la degradación máxima”

Antena 3 Noticias dedicó un espacio destacado a analizar el auge de contenidos digitales sin control editorial ni regulación, poniendo el foco en realities emitidos en plataformas como YouTube como 'La casa de los gemelos'. En el reportaje, presentado por Matías Prats, se advirtió de que este tipo de formatos pueden perjudicar seriamente la reputación de las marcas que se anuncian en ellos de forma involuntaria, al aparecer vinculadas a escenas de violencia, insultos o comportamientos vejatorios.

Durante la pieza informativa se mostraron imágenes de la agresión protagonizada por Labrador contra Cherilyn en el reality, así como el momento en que Falete empapó a Teresa con un cubo de agua, tras lo que decidió abandonar la casa. La voz en off fue especialmente contundente al describir el contenido: “Se permite casi todo. Solo hemos seguido unos minutos de emisión y ya los concursantes se insultan, se agreden. Tienen comportamientos vejatorios. Es la degradación máxima. Sin límites, pero viral, y parece que entretenido para los espectadores”.

El reportaje abordó el problema desde el punto de vista publicitario. Según se explicó, los anuncios se insertan de forma automática en mitad de escenas polémicas, sin que las marcas puedan decidir ni el momento ni el contexto en el que aparecen. “Su anuncio entra interrumpiendo la emisión de imágenes como estas. Y no pueden decidir cuándo y dónde aparecen”, señaló la periodista.

Un experto en redes sociales subrayó la falta de control existente en plataformas digitales: “En YouTube no hay manera de controlar en qué franja horaria vas a salir, ante qué público vas a dirigir tu mensaje”, afirmó, añadiendo que priorizar el alcance puede acabar siendo contraproducente. “La marca es desviada de alguna forma de su verdadero propósito”, explicó.

Desde Antena 3 se insistió en la diferencia con la televisión tradicional, donde este tipo de contenidos sí están regulados. “No se está aplicando ninguna regla, ni se editan los contenidos, ni se califican qué contenidos son para adultos o qué contenidos no”, señaló otro de los expertos, recordando que en televisión se controla qué programas pueden emitirse y en qué horarios, algo que no ocurre en muchos entornos digitales.