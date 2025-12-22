Duro revés para la "segunda madre" de Rocío Flores: acaba 2025 entre lágrimas

Olga Moreno encendía las alarmas sobre su posible crisis sentimental con Agustín Etienne el pasado martes en 'El tiempo justo' al romper a llorar desconsoladamente en pleno directo cuando Joaquín Prat le comentaba que la veía muy seria. Reconociendo que era "un día malo" pero sin entrar en detalles sobre el motivo de su tristeza, eran el resto de colaboradores los que se hacían eco de que, siempre acompañada por su novio y representante, en esta ocasión el argentino no le había acompañado al programa.

Tres días después, en los que la ex de Antonio David Flores dio 'plantón' al magazine de Mediaset evitando volver a plató para aclarar la razón de sus lágrimas, Olga reaparecía por las calles de Madrid con Agustín y, en unas imágenes emitidas precisamente en 'El tiempo justo' aseguraba con una sonrisa que "todo está muy bien", evitando sin embargo salir al paso de las especulaciones sobre su ruptura y dejando en el aire si siguen siendo pareja.

Sí ha roto su silencio en redes sociales donde, demoledora, ha compartido un mensaje en el que se habría referido a algunos de sus compañeros de programa como Leticia Requejo o Alexia Rivas (pero sin dar ningún nombre) asegurando que quienes hablan de su vida son "un cero a la izquierda" para ella.

La última en atacar a Olga ha sido su examiga Ana Luque, que cree que la ganadora de 'Supervivientes 2021' rompió a llorar en directo para "ganar un protagonismo que ahora no tiene", apostando porque más que por una crisis con Agustín habría explotado por algún tema relacionado con su familia o con la niña que tiene en común con Antonio David, Lola. "Luego me dijeron que 'se dice que es por la pareja' y fue cuando dije yo que ellos tenían muchos altibajos, pero eso es algo que yo sé a ciencia cierta. Yo quiero que sean felices, pero siempre lo he dicho (se refiere a que nunca ha visto enamorada a Olga de Agustín). La vi rota. Ha pasado por momentos muy malos este año y yo creo que no ha superado esos momentos y si te tocan te derrumbas porque no estás tan capacitada como cuando estás bien".

Unas declaraciones que han hecho que Gloria Camila salga en defensa de Olga y cuestione quién es Ana para opinar sobre ella cuando llevan años sin hablarse. Además, ha justificado el duro mensaje que ha compartido en redes sociales la sevillana sentenciando a sus compañeros en 'El tiempo justo', apuntando que "está molesta porque se ha generado una duda" sobre su relación con Agustín cuando "ella no está obligada a contarlo".

"Ella solo ha dicho que se habla de cosas que no son desde la ignorancia", ha asegurado, dejando claro que aunque la 'segunda madre' de Rocío Flores puede llorar delante y detrás de las cámaras, nunca ha criticado a amigas en un plató como si está haciendo Luque.

Y aunque Gloria no ha querido revelar la razón de las lágrimas de Olga, sí ha dado una importante pista al comentar que "son fechas complicadas" -por la cercanía de la Navidad-, ella perdió hace poco tiempo a su madre (Rosa Obrero falleció en junio de 2024) y todos estamos sensibles", insinuando que no tendría nada que ver con su relación con Agustín.