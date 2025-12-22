Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premios Salud de LA NUEVA ESPAÑAIndra AsturiasMacrorregión AtlánticaUniversidad Alfonso XContaminación GijónGordo AsturiasComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

Preocupación por el estado de salud de Almudena Cid tras pasar por el quirófano: "El detonante fue hace dos años"

La exgimnasta ha estado acompañada por su novio, el exfutbolista Gerardo Berodia

Preocupación por el estado de salud de Almudena Cid tras pasar por el quirófano: "El detonante fue hace dos años"

Preocupación por el estado de salud de Almudena Cid tras pasar por el quirófano: "El detonante fue hace dos años"

María González Falcó

Benito Domínguez

Los seguidores de la exgimnasta Almudena Cid están preocupados por su estado de salud tras haber pasado por el quirófano: "El detonante fue hace dos años".

Y es que Almudena Cid ha tenido que ser operada de la cadera, una operación que llevaba posponiendo desde hace un tiempo. Eso sí, no ha estado sola, sino que ha estado acompañada por su novio, el exfutbolista Gerardo Berodia, así como por su familia.

Para dejar constancia de lo ocurrido, la propia Almudena lo ha contado todo en sus redes sociales, explicando que hace dos años, durante la gira teatral de Ladies Foobal Club sintió "un sudor frío que hamás había sentido", y fue el inicio de todo.

Y es que con el tiempo la exgimnasta descubrió que necesitaba ua prótesis de cadera. "Aunque el detonante fue hace dos años, esta cadera viene marcada por toda una carrera deportiva", cuenta.

Noticias relacionadas y más

"Toca dejarse cuidar"

Ahora, como explica, "toca dejarse cuidar".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
  2. Pajares, con nieve y sin esquiadores: la estación está sin servicio por la avería de un remonte esencial (estropeado hace tres semanas)
  3. Colas desde las siete de la mañana en la inauguración del primer Café Kawaii de la comarca de Avilés: 'El madrugón vale la pena
  4. Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones
  5. El fuerte oleaje en la playa de San Lorenzo obliga a trasladar a Poniente el belén acuático de Gijón: 'Es una costumbre muy bonita
  6. El significado de la 'P' de las matrículas que van a llevar los coches nuevos a partir de 2026
  7. El invierno irrumpe con fuerza en Asturias: la nieve corta la carretera de Covadonga a los Lagos y obliga a cerrar dos puertos de montaña
  8. Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros

Navidad helada en Asturias: la Aemet alerta de la entrada de masas de aire "más frías de lo normal", con temperaturas bajo cero en gran parte de la región

Preocupación por el estado de salud de Almudena Cid tras pasar por el quirófano: "El detonante fue hace dos años"

Alerta por nevadas: esto es lo que tienes que hacer si te quedas atrapado con el coche en la nieve

Alerta por nevadas: esto es lo que tienes que hacer si te quedas atrapado con el coche en la nieve

Alejandra Rubio emite un serio comunicado tras lo ocurrido: "maltratador" y "secuestrador de niños"

Alejandra Rubio emite un serio comunicado tras lo ocurrido: "maltratador" y "secuestrador de niños"

Esta es la razón por la que tienes que cambiar las ruedas del coche de dos en dos (aunque lo recomendable sería cambiar las cuatro)

Esta es la razón por la que tienes que cambiar las ruedas del coche de dos en dos (aunque lo recomendable sería cambiar las cuatro)

ITV 2026: el error en el cristal que puede suponer un problema a los asturianos

ITV 2026: el error en el cristal que puede suponer un problema a los asturianos
Tracking Pixel Contents