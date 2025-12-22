Preocupación por el estado de salud de Almudena Cid tras pasar por el quirófano: "El detonante fue hace dos años"

Los seguidores de la exgimnasta Almudena Cid están preocupados por su estado de salud tras haber pasado por el quirófano: "El detonante fue hace dos años".

Y es que Almudena Cid ha tenido que ser operada de la cadera, una operación que llevaba posponiendo desde hace un tiempo. Eso sí, no ha estado sola, sino que ha estado acompañada por su novio, el exfutbolista Gerardo Berodia, así como por su familia.

Para dejar constancia de lo ocurrido, la propia Almudena lo ha contado todo en sus redes sociales, explicando que hace dos años, durante la gira teatral de Ladies Foobal Club sintió "un sudor frío que hamás había sentido", y fue el inicio de todo.

Y es que con el tiempo la exgimnasta descubrió que necesitaba ua prótesis de cadera. "Aunque el detonante fue hace dos años, esta cadera viene marcada por toda una carrera deportiva", cuenta.

"Toca dejarse cuidar"

Ahora, como explica, "toca dejarse cuidar".