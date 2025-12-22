Revelan donde se encuentra el "escondite" de Isabel Pantoja: "Fue en avión privado"

Isabel Pantoja, tras abandonar Cantora, parecía estar desaparecida. Sin embargo, de forma sorpresiva, publicó un vídeo en sus redes sociales felicitando la Navidad a sus seguidores y ahora se ha revelado el "escondite" de la tonadillera: "Fue en avión privado".

Fue Luis Pliego, director de Lecturas, quien contó en El tiempo justo, el programa que presenta Joaquín Prat en Telecinco, el paradero de la Pantoja. Pues parece ser que la tonadillera estaría en Canarias, donde se había rumoreado que se iba a trasladar, muy cerca de su sobrina Anabel Pantoja, la única de su familia -junto con su hermano- con la que tiene trato.

Luis Pliego no contó mucho más sobre la nueva residencia de Isabel Pantoja en Canarias. Señaló, eso sí, que el vídeo que publicó en sus redes sociales pudo ser grabado en el salón de su nueva casa.

Época de cambios

Isabel Pantoja ha cambiado mucho de residencia en el último año. Y es que la tonadillera cambió Cantora por la capital madrileña, para volver de nuevo a Cantora. Finalmente abandonó Cantora y ahora se encuentra en Canarias antes de iniciar una gira de conciertos que la llevará por Latinoamérica.