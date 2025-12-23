Gloria Camila carga contra Rocío Carrasco tras los insultos a su padre: "Ni siquiera existe"

Gloria Camila Ortega no quiere saber absolutamente nada de su hermana, Rocío Carrasco, ni siquiera por Navidad. Y menos después de ver un pequeño vídeo suyo que ha traído polémica. La influencer y colaboradora televisiva estuvo en primera fila este 22 de diciembre, celebrando el 72 cumpleaños de su padre, en una fiesta en un conocido restaurante de Madrid donde, muy feliz y rodeado de los suyos, el torero sopló las velas. Gloria no se despegó del diestro en toda la noche, aunque lo tuvo que hacer momentáneamente para atender a la Prensa allí congregada, a la que dejó claro que ni siquiera por ser las fechas que son piensa tener un acercamiento con Rocío: "¿Por qué en Navidad tengo yo que hablar con gente que durante el año no me han escrito, no se han preocupado?", se preguntó, y fue más allá al afirmar que, para ella, "ni siquiera existe".

María González Falcó

"A mí la Navidad me pone sensible con los que yo quiero y con los que me faltan, y que de verdad creo que deben estar, pero los que no están es porque no deben de estar y ya está, o sea, no es que en Navidad diga 'venga, voy a hacer las paces con todos mis enemigos' o con la gente que no... No. O sea, yo creo que son fechas para estar con los que de verdad quieres y con los que de verdad han estado durante todo el año. Es como un refuerzo de relación, pero no es de reconciliación, porque no procede", dijo tajante Gloria.