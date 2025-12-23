Gloria Camila carga contra Rocío Carrasco tras los insultos a su padre: "Ni siquiera existe"
La colaboradora ha cerrado la puerta a cuaquier relación con su hermana
Gloria Camila Ortega no quiere saber absolutamente nada de su hermana, Rocío Carrasco, ni siquiera por Navidad. Y menos después de ver un pequeño vídeo suyo que ha traído polémica. La influencer y colaboradora televisiva estuvo en primera fila este 22 de diciembre, celebrando el 72 cumpleaños de su padre, en una fiesta en un conocido restaurante de Madrid donde, muy feliz y rodeado de los suyos, el torero sopló las velas. Gloria no se despegó del diestro en toda la noche, aunque lo tuvo que hacer momentáneamente para atender a la Prensa allí congregada, a la que dejó claro que ni siquiera por ser las fechas que son piensa tener un acercamiento con Rocío: "¿Por qué en Navidad tengo yo que hablar con gente que durante el año no me han escrito, no se han preocupado?", se preguntó, y fue más allá al afirmar que, para ella, "ni siquiera existe".
"A mí la Navidad me pone sensible con los que yo quiero y con los que me faltan, y que de verdad creo que deben estar, pero los que no están es porque no deben de estar y ya está, o sea, no es que en Navidad diga 'venga, voy a hacer las paces con todos mis enemigos' o con la gente que no... No. O sea, yo creo que son fechas para estar con los que de verdad quieres y con los que de verdad han estado durante todo el año. Es como un refuerzo de relación, pero no es de reconciliación, porque no procede", dijo tajante Gloria.
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Alegría entre las empleadas asturianas de Bimba y Lola, agraciadas con el segundo premio de la lotería: 'Nos tiemblan las piernas, todavía lo estamos asimilando
- El Estanco de la Suerte de Oviedo vende un décimo del tercer premio (50.000 euros): 'Siempre nos cuesta dormir, es el mejor día del año
- Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones
- La única planta de carbón que continuará abierta en la España peninsular está en Asturias y este es el motivo por el que se ha pospuesto su cierre
- El Oviedo ya se mueve en el mercado: llega Fonseca, sale Brandon, ¿qué pasa con Elías Montiel?
- El segundo quinto premio del sorteo de la Lotería de Navidad deja 60.000 euros en Gijón: 'Llevamos tres años seguidos dando alegrías
- El asturiano que trajo a la región más de seis millones de euros del Gordo de Navidad tras comprarlo en León: "Me duele hasta la barriga"