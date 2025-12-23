Miguel Torres habla de su boda con Paula Echevarría: "Formar una familia"

Sin Paula Echevarría en esta ocasión aunque son inseparables desde que comenzaron su relación el 31 de diciembre de 2017, Miguel Torres ha reaparecido ante las camaras. Siempre en un discreto segundo plano al lado de la actriz hemos aprovechado que se ha 'enfrentado' en solitario a la prensa para preguntarle si entre sus planes para 2026 está una boda con la que confiesa que es la mujer de su vida. Haciendo balance del año que está a punto de terminar, el exfutbolista reconoce que una de sus mayores satisfacciones ha sido concursar en 'Masterchef Celebrity 10' y salir de su "zona de confort".

Siempre en un discreto segundo plano al lado de la actriz -que no pudo asistir al show por encontrarse rodando una serie- hemos aprovechado que se ha 'enfrentado' en solitario a las cámaras para preguntarle si entre sus planes para 2026 está una boda con la que confiesa que es la mujer de su vida. "Boda ni en 2026, ni en el 25, ni en el 24. Lo nuestro ya es algo desde que decidimos formar una familia creo que es mucho más relevante, ¿no? Y bueno, ya nos casamos en su momento y es que no es algo que nos quite tiempo" ha asegurado rotundo, bromeando con que si su hijo Miki (5) se lo pidiera "yo me casaría con mi hijo todos los días".

Haciendo balance del año que está a punto de terminar, el exfutbolista reconoce que una de sus mayores satisfacciones ha sido concursar en 'Masterchef Celebrity 10' y salir de su "zona de confort". "El mundo gastronómico me llena de emoción, se me han ido uniendo proyectos y bueno, soy un tipo curioso y tengo muchas ideas en la cabeza para poder seguir uniéndolas a mi marca personal" ha adelantado sin entrar en detalles.

Asegurando que Paula no participaría en el talent culinario porque lo suyo es más "decorar las mesas" que los fogones, sí ha confesado que "es bastante agradecida" con lo que suele cocinar en casa en su día a día. "Yo no me podría dedicar a la interpretación, me parece muy complejo ¿no? Pero en cambio soy mucho más observador en cómo se ejecutan ese tipo de trabajos, ¿no? Cómo el director ha podido, no sé, o la iluminación o los efectos especiales. Es algo que a mí sí que, bueno, me despierta curiosidad" ha explicado, revelando que horas antes ha llevado a su hijo a ver a su mamá trabajando por primera vez "y lo hemos pasado muy bien. Ha sido la alegría hoy del rodaje".

Orgulloso del pequeño, Miguel confiesa que lo más importante es que es un niño "feliz, que se despierta alegre, que disfruta de la vida y que... Y que tiene la posibilidad de poder compartir el tiempo con sus dos padres, ¿no? Que, pues bueno, muchos niños hoy en día están separados de sus padres y no tienen la posibilidad. Así que, bueno, pues ojalá sea al máximo tiempo posible".