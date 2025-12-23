¿Por qué han archivado la denuncia de Paloma Lago por agresión sexual?: la noticia ha supuesto un duro revés para la presentadora
Esto es lo que se sabe hasta el momento
La denuncia por agresión sexual de Paloma Lago contra el exconsejero del PP de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares, ha sido archivada. El juez considera que no hay indicios suficientes para inculparlo y ahora son muchas dudas las que surgen. Un caso que saltó a los medios en el mes de junio, cuando el político anunció su dimisión y renuncia a su aforamiento para “defenderse como cualquier ciudadano” tras conocer que estaba siendo investigado por unos hechos que ocurrieron en diciembre de 2024.
Fue entonces cuando, según el relato oficial, Paloma Lago se despertó en su casa de Ferrol “desnuda” y “desorientada”, lo que hizo sospechar de un posible caso de sumisión química a los sanitarios que acudieron a atenderla. Así, se le realizó un examen toxicológico que, según se desveló, tuvo un resultado negativo. Como negativa ha sido para la presentadora la reciente decisión de la justicia, que ha decidido archivar la denuncia. Aunque no está todo perdido para ella.
Y es que, tal y como ha confirmado la agencia Efe, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha confirmado la conclusión del sumario por esta denuncia. Así, el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol, encargado del caso tras la renuncia de Villares a su aforamiento, ha dado por concluida la investigación y “ha determinado que no ha lugar al procesamiento, por lo que pone fin al sumario abierto”. Aunque la presentadora aún puede seguir batallando. Y es que el caso será elevado ahora a la Audiencia Provincial de A Coruña, que será el órgano judicial que deberá confirmar o revocar esta decisión sobre la que, por el momento, ninguno de los dos involucrados se ha pronunciado.
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Alegría entre las empleadas asturianas de Bimba y Lola, agraciadas con el segundo premio de la lotería: 'Nos tiemblan las piernas, todavía lo estamos asimilando
- El Estanco de la Suerte de Oviedo vende un décimo del tercer premio (50.000 euros): 'Siempre nos cuesta dormir, es el mejor día del año
- Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones
- La única planta de carbón que continuará abierta en la España peninsular está en Asturias y este es el motivo por el que se ha pospuesto su cierre
- El Oviedo ya se mueve en el mercado: llega Fonseca, sale Brandon, ¿qué pasa con Elías Montiel?
- El segundo quinto premio del sorteo de la Lotería de Navidad deja 60.000 euros en Gijón: 'Llevamos tres años seguidos dando alegrías
- El asturiano que trajo a la región más de seis millones de euros del Gordo de Navidad tras comprarlo en León: "Me duele hasta la barriga"