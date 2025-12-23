Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premios Salud de LA NUEVA ESPAÑAIndra AsturiasMacrorregión AtlánticaUniversidad Alfonso XContaminación GijónGordo AsturiasComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

¿Por qué han archivado la denuncia de Paloma Lago por agresión sexual?: la noticia ha supuesto un duro revés para la presentadora

Esto es lo que se sabe hasta el momento

¿Por qué han archivado la denuncia de Paloma Lago por agresión sexual?: la noticia ha supuesto un duro revés para la presentadora

¿Por qué han archivado la denuncia de Paloma Lago por agresión sexual?: la noticia ha supuesto un duro revés para la presentadora

Europa Press

María González Falcó

La denuncia por agresión sexual de Paloma Lago contra el exconsejero del PP de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares, ha sido archivada. El juez considera que no hay indicios suficientes para inculparlo y ahora son muchas dudas las que surgen. Un caso que saltó a los medios en el mes de junio, cuando el político anunció su dimisión y renuncia a su aforamiento para “defenderse como cualquier ciudadano” tras conocer que estaba siendo investigado por unos hechos que ocurrieron en diciembre de 2024.

Paloma Lago se defiende tras su encontronazo con Emma García en Fiesta: "Jamás hubiera aceptado"

Paloma Lago se defiende tras su encontronazo con Emma García en Fiesta: "Jamás hubiera aceptado"

María González Falcó

Fue entonces cuando, según el relato oficial, Paloma Lago se despertó en su casa de Ferrol “desnuda” y “desorientada”, lo que hizo sospechar de un posible caso de sumisión química a los sanitarios que acudieron a atenderla. Así, se le realizó un examen toxicológico que, según se desveló, tuvo un resultado negativo. Como negativa ha sido para la presentadora la reciente decisión de la justicia, que ha decidido archivar la denuncia. Aunque no está todo perdido para ella.

Caos en la boda del hijo de Paloma Lago y Javier García Obregón: la novia se lo piensa y Ana Obregón rompe a llorar

Caos en la boda del hijo de Paloma Lago y Javier García Obregón: la novia se lo piensa y Ana Obregón rompe a llorar

María González Falcó

Y es que, tal y como ha confirmado la agencia Efe, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha confirmado la conclusión del sumario por esta denuncia. Así, el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol, encargado del caso tras la renuncia de Villares a su aforamiento, ha dado por concluida la investigación y “ha determinado que no ha lugar al procesamiento, por lo que pone fin al sumario abierto”. Aunque la presentadora aún puede seguir batallando. Y es que el caso será elevado ahora a la Audiencia Provincial de A Coruña, que será el órgano judicial que deberá confirmar o revocar esta decisión sobre la que, por el momento, ninguno de los dos involucrados se ha pronunciado.

TEMAS

  1. Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
  2. Alegría entre las empleadas asturianas de Bimba y Lola, agraciadas con el segundo premio de la lotería: 'Nos tiemblan las piernas, todavía lo estamos asimilando
  3. El Estanco de la Suerte de Oviedo vende un décimo del tercer premio (50.000 euros): 'Siempre nos cuesta dormir, es el mejor día del año
  4. Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones
  5. La única planta de carbón que continuará abierta en la España peninsular está en Asturias y este es el motivo por el que se ha pospuesto su cierre
  6. El Oviedo ya se mueve en el mercado: llega Fonseca, sale Brandon, ¿qué pasa con Elías Montiel?
  7. El segundo quinto premio del sorteo de la Lotería de Navidad deja 60.000 euros en Gijón: 'Llevamos tres años seguidos dando alegrías
  8. El asturiano que trajo a la región más de seis millones de euros del Gordo de Navidad tras comprarlo en León: "Me duele hasta la barriga"

Así será la esperada llegada de Papá Noel este miércoles a Oviedo: todos los datos del desfile que recorrerá la ciudad

¿Por qué han archivado la denuncia de Paloma Lago por agresión sexual?: la noticia ha supuesto un duro revés para la presentadora

¿Por qué han archivado la denuncia de Paloma Lago por agresión sexual?: la noticia ha supuesto un duro revés para la presentadora

Mickey y Minnie Mouse llevan alegría a los niños hospitalizados en Gijón: "Es una idea muy bonita"

Mickey y Minnie Mouse llevan alegría a los niños hospitalizados en Gijón: "Es una idea muy bonita"

VIDEO: Así fue la emotiva visita de Mickey y Minnie Mouse a los niños ingresados en el Hospital de Cabueñes

El postre más asturiano que vuelve por Navidad y enamora a todo el que lo prueba: así puedes hacerlo en casa (y como las abuelas de siempre)

El postre más asturiano que vuelve por Navidad y enamora a todo el que lo prueba: así puedes hacerlo en casa (y como las abuelas de siempre)

La agendona de la Navidad en Gijón: esta es la oferta completa de ocio de la campaña festiva

La agendona de la Navidad en Gijón: esta es la oferta completa de ocio de la campaña festiva

¿Por qué han archivado la denuncia de Paloma Lago por agresión sexual?: la noticia ha supuesto un duro revés para la presentadora

Tracking Pixel Contents