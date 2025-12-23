La verdadera razón de la demanda de Carlo Constanzia contra Mar Flores: "Lo más importante"

Las memorias de Mar Flores siguen dando de qué hablar semanas después de su publicación y es que en esta ocasión ha sido uno de los principales perjudicados, Carlo Costanzia, el que ha anunciado medidas legales contra la modelo por lo que comentó sobre su pasado y la relación con su hijo. Como no podía ser de otra forma, las reacciones no se han hecho esperar y la propia Alejandra Rubio ha defendido la decisión de su suegro de demandar a Mar Flores por todo lo que ha dicho.

María González Falcó