La verdadera razón de la demanda de Carlo Constanzia contra Mar Flores: "Lo más importante"

La modelo asegura que no tiene miedo a su ex

María González Falcó

María González Falcó

Las memorias de Mar Flores siguen dando de qué hablar semanas después de su publicación y es que en esta ocasión ha sido uno de los principales perjudicados, Carlo Costanzia, el que ha anunciado medidas legales contra la modelo por lo que comentó sobre su pasado y la relación con su hijo. Como no podía ser de otra forma, las reacciones no se han hecho esperar y la propia Alejandra Rubio ha defendido la decisión de su suegro de demandar a Mar Flores por todo lo que ha dicho.

"La verdad es que es complicado todo" reconocía la propia Mar Flores a su salida de los estudios de televisión ante las cámaras sobre el complicado papel que tiene su hijo Carlo Costanzia y su pareja Alejandra Rubio en este tema. En cuanto a la supuesta demanda que le ha interpuesto el padre de su hijo, deja muy claro que no le preocupa: "¿Tú me ves nerviosa?. Estoy muy tranquila y os deseo muchas felices Navidades a todos, regalar mucha lectura, estar tranquilos y pasar las Navidades en familia y con la gente que queréis, que es lo más importante".

