Esta es la atleta que acaba de anunciar su embarazo cinco meses de perder el bebé que esperaba
Esto es lo que ha ocurrido
Ana Peleteiro cierra uno de los años más intensos de su vida con la noticia más esperada: vuelve a estar embarazada apenas cinco meses después de perder el bebé que esperaba junto a su marido, el también atleta Benjamin Compaoré. La medallista olímpica habla de este nuevo comienzo como un auténtico "milagro de la Navidad" y lo vincula directamente con el duelo que todavía atraviesan por la pérdida anterior.
La atleta gallega ha compartido la buena nueva en sus redes sociales con una imagen muy simbólica: aparece mostrando la ecografía mientras presume de una incipiente tripa premamá que había mantenido en secreto hasta ahora. En la publicación, en la que también aparece su hija Lúa sujetando la foto del futuro bebé, escribe que su "angelito en el cielo" les ha enviado "el regalo más grande, bonito y especial para despedir este 2025", un mensaje en el que mezcla gratitud, esperanza y referencia directa al hijo que perdieron en verano.
Este embarazo llega tras un año marcado por fuertes contrastes para Peleteiro: a mediados de 2025 hizo público que había sufrido un aborto del que iba a ser su segundo hijo, hablando con mucha honestidad del dolor físico y emocional del proceso y de la idea de tener "un angelito más en el cielo" que los acompañaría siempre. Esa misma franqueza ha guiado ahora su forma de comunicar la nueva ilusión, subrayando que se siente afortunada y que la vida les devuelve, de alguna manera, la luz en un momento de despedida de año.
Más allá del plano personal, la noticia se suma a una etapa de cambios en la que la campeona de Europa de triple salto ha ido reordenando prioridades, combinando la alta competición con la maternidad y nuevos proyectos, como la cafetería que ha abierto en Ribeira junto a su pareja mientras construyen allí su nueva casa. Tras su primera hija ya demostró que podía regresar al máximo nivel internacional, y ahora afronta esta nueva maternidad con la experiencia de haber transitado tanto la cara más feliz como la más dura de los embarazos.
Cierre de año
En su mensaje, la deportista resume este cierre de año hablando de "abundancia, amor y felicidad", una manera de poner palabras al giro emocional que ha vivido en pocos meses. Aunque no ha desvelado de cuántas semanas está ni cuándo nacerá el bebé, sí deja claro que este nuevo hijo se siente como un regalo inesperado y profundamente simbólico para la familia Peleteiro-Compaoré.
- El asturiano que trajo a la región más de seis millones de euros del Gordo de Navidad tras comprarlo en León: 'Me duele hasta la barriga
- Dos heridos, uno de ellos grave, al chocar un turismo y una furgoneta de mantenimiento cerca de Oviedo: la autopista estuvo cortada más de dos horas
- Simulaba vivir en Madrid para pagar menos impuestos que en Gijón (y ahora le multan con 350.000 euros)
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Navidad helada en Asturias: la Aemet alerta de la entrada de masas de aire 'más frías de lo normal', con temperaturas bajo cero en gran parte de la región
- Vox denuncia que el Ayuntamiento de Oviedo devuelve más de 11.000 euros de una subvención de Servicios Sociales sin ejecutar
- El Pueblo Ejemplar de Asturias agotó todos sus décimos de Navidad tras la visita de la Familia Real y sigue en racha (o al menos recupera lo jugado)
- La paradoja del asturiano que repartió casi siete millones del Gordo de Navidad: solo se quedó con un décimo (y a compartir entre ocho)