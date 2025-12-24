Carmen Borrego sale al paso de las últimas polémicas en su familia: "No tengo nada que decir, gracias"
Esto es lo que ha ocurrido
A pocos días para acabar el año, el nombre de Carmen Borrego vuelve a sonar fuerte por motivos personales más que profesionales. La hija de María Teresa Campos, que en los últimos tiempos ha intentado proteger al máximo su ámbito familiar, vuelve a verse señalada por las declaraciones de Paola Olmedo, exmujer de su hijo José María Almoguera y madre de su nieto.
Sin embargo, lejos de entrar al trapo o responder punto por punto a lo que Paola ha contado en su última entrevista, Carmen ha optado por un perfil completamente prudente. A su llegada y salida del trabajo, y ante las preguntas directas sobre ese testimonio, su respuesta ha sido siempre la misma, breve y cortés: "No tengo nada que decir, gracias".
Cuando se le plantea, además, si es cierto que se han reunido con un profesional como el psicólogo Javier Urra para tratar de reconducir la situación familiar, la colaboradora repite exactamente la misma frase, dejando claro que no piensa confirmar ni desmentir nada: "No tengo nada que decir, gracias". De este modo, evita alimentar la polémica o abrir un nuevo capítulo público en una historia que ya ha dado mucho de que hablar anteriormente.
No pierde las formas
Pese a las preguntas, Carmen no pierde las formas en ningún momento y, antes de marcharse, se limita a felicitar las fiestas, manteniendo la cordialidad pero sin ceder en su postura de silencio. Su actitud refleja una decisión clara: blindar todo lo que tenga que ver con su hijo y su nieto y centrarse en su faceta profesional dejando la parte más delicada de su vida lejos de los focos.
- El asturiano que trajo a la región más de seis millones de euros del Gordo de Navidad tras comprarlo en León: 'Me duele hasta la barriga
- Dos heridos, uno de ellos grave, al chocar un turismo y una furgoneta de mantenimiento cerca de Oviedo: la autopista estuvo cortada más de dos horas
- Simulaba vivir en Madrid para pagar menos impuestos que en Gijón (y ahora le multan con 350.000 euros)
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Navidad helada en Asturias: la Aemet alerta de la entrada de masas de aire 'más frías de lo normal', con temperaturas bajo cero en gran parte de la región
- Vox denuncia que el Ayuntamiento de Oviedo devuelve más de 11.000 euros de una subvención de Servicios Sociales sin ejecutar
- El Pueblo Ejemplar de Asturias agotó todos sus décimos de Navidad tras la visita de la Familia Real y sigue en racha (o al menos recupera lo jugado)
- La paradoja del asturiano que repartió casi siete millones del Gordo de Navidad: solo se quedó con un décimo (y a compartir entre ocho)