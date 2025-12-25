La llamativa ausencia en la Nochebuena familiar del Palacio de Liria a pesar de ser los más esperados
Esto es lo que ha ocurrido
La presencia de Cayetano Martínez de Irujo y su mujer, Bárbara Mirjan, en esta primera Navidad como matrimonio era la más esperada en la cena familiar de Nochebuena celebrada en el Palacio de Liria. Todo porque, después de ocho años y una invitación 'oficial' ante los medios por parte del duque de Alba a su hermano, confirmaba a mediados del mes de noviembre, que los puentes estaban tendidos entre ellos y que la reconciliación era un hecho.
Inka Martí, mujer de Jacobo ya dejaba caer a primera hora de la tarde del 24 de diciembre, que su cuñado quizá asistirá a la reunión familiar. No decía lo mismo Eugenia Martínez de Irujo, que prefería no mojarse y evitar responder a 'la pregunta del millón'. La pequeña de la Casa de Alba sabe que cualquier palabra o hecho que tenga que ver con Cayetano es susceptible de convertirse en noticia y en una noche tan señalada como ésta, con más motivo.
Polémica
Pero lejos de que haya habido una nueva polémica o un distanciamiento entre los hijos de la inolvidable doña Cayetana, lo cierto es que parece que todo es más sencillo y de andar por casa, según ha contado la periodista Paloma Barrientos. Porque el conde de Salvatierra, por mucho título nobiliario que ostente, es un hombre de hoy en día y como todo hijo de vecino, esta primera Nochebuena convertido en el marido de Bárbara Mirjan, ha tenido que repartirse las fiestas entre su casa y la de sus suegros. De ahí que no haya podido corresponder a la invitación de su hermano mayor, que tenía puesto un servicio para Cayetano y su cuñada en la mesa dispuesta en el Palacio de Liria, donde sí cenaron, además de Jacobo Siruela e Inka Martí; Eugenia y Narcís; los duques de Húescar, Carlos Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo; y los condes de Osorno, Fernando Fitz-James Stuart y su mujer, Belén Corsini, entre otros.
