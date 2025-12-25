La llamativa ausencia en la Nochebuena familiar del Palacio de Liria a pesar de ser los más esperados

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esto es lo que ha ocurrido

La llamativa ausencia en la Nochebuena familiar en el Palacio de Liria a pesar de ser los más esperados / RTVE

Benito Domínguez

EP

La presencia de Cayetano Martínez de Irujo y su mujer, Bárbara Mirjan, en esta primera Navidad como matrimonio era la más esperada en la cena familiar de Nochebuena celebrada en el Palacio de Liria. Todo porque, después de ocho años y una invitación 'oficial' ante los medios por parte del duque de Alba a su hermano, confirmaba a mediados del mes de noviembre, que los puentes estaban tendidos entre ellos y que la reconciliación era un hecho.

Inka Martí, mujer de Jacobo ya dejaba caer a primera hora de la tarde del 24 de diciembre, que su cuñado quizá asistirá a la reunión familiar. No decía lo mismo Eugenia Martínez de Irujo, que prefería no mojarse y evitar responder a 'la pregunta del millón'. La pequeña de la Casa de Alba sabe que cualquier palabra o hecho que tenga que ver con Cayetano es susceptible de convertirse en noticia y en una noche tan señalada como ésta, con más motivo.

Polémica

Pero lejos de que haya habido una nueva polémica o un distanciamiento entre los hijos de la inolvidable doña Cayetana, lo cierto es que parece que todo es más sencillo y de andar por casa, según ha contado la periodista Paloma Barrientos. Porque el conde de Salvatierra, por mucho título nobiliario que ostente, es un hombre de hoy en día y como todo hijo de vecino, esta primera Nochebuena convertido en el marido de Bárbara Mirjan, ha tenido que repartirse las fiestas entre su casa y la de sus suegros. De ahí que no haya podido corresponder a la invitación de su hermano mayor, que tenía puesto un servicio para Cayetano y su cuñada en la mesa dispuesta en el Palacio de Liria, donde sí cenaron, además de Jacobo Siruela e Inka Martí; Eugenia y Narcís; los duques de Húescar, Carlos Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo; y los condes de Osorno, Fernando Fitz-James Stuart y su mujer, Belén Corsini, entre otros.

