Sonia Ferrer se sincera sobre la adolescencia de su hija: "No me da problemas"

Sonia Ferrer se sincera sobre la adolescencia de su hija: &quot;No me da problemas&quot;

Sonia Ferrer se sincera sobre la adolescencia de su hija: "No me da problemas" / Cuatro

Benito Domínguez

EP

Sonia Ferrer afronta estas Navidades con calma y buen ánimo, especialmente en lo que respecta a su vida familiar. La presentadora, que convive con una hija adolescente, reconoce que vive esta etapa con bastante tranquilidad y sin los miedos que muchas veces se asocian a la adolescencia, al menos por ahora.

Cuando le preguntan si teme la típica fase "problemática" de los 15 años, Sonia lo tiene claro: "La verdad que no. No lo temo, pero no lo temo. No tengo, o sea, no me da problemas, ¿sabes?". Explica que la convivencia es "bastante sencilla" y, con sentido del humor, añade que quizá "mañana empieza a ser problemática", pero que, a día de hoy, no tiene motivos para estar preocupada. Esa normalidad hace que pueda centrarse en disfrutar de las fiestas en casa, con el foco puesto en compartir tiempo y mantener la buena relación que tienen.

Año Nuevo

De cara al nuevo año, Sonia también tiene muy claro cuál es su deseo principal para 2026. Más allá de pensar en proyectos personales o profesionales, asegura que lo que pide es que "le vaya fenomenal a todo el mundo" y, en un gesto cercano, incluye a su interlocutor deseándole que mejore de su alergia. Subraya que en el terreno sentimental no puede pedir nada más: "El amor, estoy más que feliz. No puedo pedir nada ahí. Por ahí no puedo pedir nada, así que voy a tirar más por la salud, para todos". Con estas palabras deja claro que se siente afortunada en lo personal y que, como mucha gente en estas fechas, coloca la salud en el centro de sus deseos para el año que está a punto de comenzar.

