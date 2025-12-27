La petición del marido de Lydia Lozano tras recibir el alta del hospital para pasar la Navidad en casa: "No bebas"
La colaboradora de televisión se encarga de acostar y cuidar a Charly tras una grave infección por la que ha estado ingresado varias semanas
Más sonriente que la última vez, Lydia Lozano ha reaparecido ante las cámaras tras pasar en casa con Charly el 24 de diciembre y ha asegurado que la noche fue "fantástica". Tanto que ha bromeado incluso con la advertencia que le hizo su marido: "Me dijo 'no bebas mucho que luego me tienes que llevar a la grúa'".
Debido a los tres meses de ingreso en el hospital, el arquitecto tiene que hacer rehabilitación para recuperar la movilidad y ahora es Lydia quien se encarga de acostarle: "Le llevo y le acuesto que te mueres, en tres meses me he hecho un máster".
La colaboradora de televisión se dejaba ver saliendo de un restaurante donde se ha reunido con el equipo de '¡De viernes!' antes de la emisión del programa y desvelaba que el deseo que pide para el 2026 es "salud y que mi casa se convierte como un milagro, como el Lázaro".
Además, ha explicado que por ahora "tiene que morir una bacteria, nos queda una" y que enviaron a Charly a casa porque no hacía falta que siguiera ingresado, pero "hay que hacer una analítica nueva y ya veremos".
