Pillada a Carmen Borrego: el enfado monumental en una reunión previa a un programa de televisión por el "documental de Paola Olmedo"
El programa "Vamos a ver" le gasta una broma a la colaboradora que no le sentó nada bien
Carmen Borrego vivía este viernes un momento de lo más tenso en 'Vamos a ver' cuando sus compañeros le gastaban una broma haciéndole creer que Paola Olmedo iba a hacer un documental hablando de su vida y de su experiencia al lado de las Campos. Una noticia que le hacía estallar en la reunión previa al programa y que luego emitieron sin que ella lo supiera.
En plató, Carmen se negó a hablar de la supuesta noticia, pero en la reunión previa se enfadaba y advertía a Paola de tomar medidas legales dependiendo de lo que contase públicamente... aunque también reconocía que ella nunca hablaría de la abuela de su nieto.
Una broma que no le sentó nada bien a la colaboradora de televisión, sobre todo al ver que sus compañeros le habían grabado sin su consentimiento y lo emitían en directo, viéndose su verdadera reacción a la falsa noticia.
Tras este mal trago, Borrego abandonaba las instalaciones de Mediaset y aseguraba que "es una broma de compañeros que no tiene importancia, además se ha visto que digo lo mismo delante que detrás" y que "no estoy enfadada, ha sido una broma de los compañeros, a mí no me gusta que me graben sin que lo sepa, como a nadie, pero ha sido una broma".
Además, negaba que Carlo Costanzia padre cenase con ellos en Nochebuena: "Carlo padre no ha estado en la cena, ha estado Alejandra con su chico, pero hemos estado con mi familia" y en cuanto a cómo fue la velada, confesaba que "fenomenal, como una familia más, estupenda".
Entre bromas después de su enfado, la hija de María Teresa Campos desvelaba que "a lo mejor" se plantea escribir sus memorias el año que viene, pero "solo se podrán hacer las mías, no compito con nadie".
Por último, la colaboradora de televisión explicaba que le pide al 2026 estar como hasta ahora: "Aunque sea igual que el 25 me conformo, que ha sido un año estupendo, familiar, de salud para todos, y virgencita que me quede como estoy".
- Incertidumbre en Villamanín (León) con las participaciones del Gordo: la comisión de festejos convoca una reunión urgente
- Registros en un concejo de Asturias en una operación récord contra el fraude del combustible
- La 'Tardebuena' conquista Asturias: miles de asturianos se lanzan a la calle en el vermú de Nochebuena
- Oleada de cancelaciones de trenes en Asturias debido a las heladas: 'No debería pasar, los convoyes están en mal estado
- ¿Quién pagará ahora los cuatro millones del Gordo de Navidad que faltan en Villamanín? Los vendedores piden, en mitad de la crispación, que se renuncie a una parte del premio para poder cobrarlo (y hay asturianos afectados)
- Pajares, sin tregua por Navidad: los usuarios denuncian que la estación estuvo cerrada pese a tener condiciones para abrir
- La sangría comercial de Avilés suma nuevos cierres en la Cámara y en Doctor Graíño
- Muere una mujer mayor en su casa de Infiesto y detienen a su hijo por abandono