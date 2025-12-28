Dos años después
Raquel Bollo destapa la estrategia secreta de Lydia Lozano y Terelu Campos en 'Sálvame' para no plantarle cara al "frente fuerte"
Raquel Bollo habla sin filtros sobre la actitud de Terelu Campos y Lydia Lozano en los platós y cómo la presión del grupo más influyente de Sálvame marcó sus decisiones
Kevin Rodríguez
Raquel Bollo ha vuelto a mirar al pasado televisivo para hablar de las dinámicas internas que se vivían en 'Sálvame' durante su etapa más convulsa. En su reciente intervención en 'Fiesta', la colaboradora recordó cómo algunos compañeros evitaban enfrentarse al conocido como “frente fuerte” del programa, un grupo con gran influencia en las decisiones y debates del plató.
Según explicó, tanto Terelu Campos como Lydia Lozanooptaban en determinadas ocasiones por no posicionarse abiertamente contra esa corriente dominante. Bollo aseguró que, aunque en privado compartían otras opiniones, el miedo a quedar señaladas o a generar conflictos mayores las llevaba a mantenerse en un segundo plano durante las discusiones en directo.
La colaboradora puso como ejemplo una situación concreta vivida con Lydia Lozano, quien, según su relato, prefirió no intervenir en plató pese a no estar de acuerdo con lo que estaba ocurriendo. Posteriormente, siempre según Bollo, Lozano le reconoció en mensajes privados que compartía su punto de vista, pero que no se había atrevido a expresarlo públicamente.
También recordó un episodio especialmente delicado relacionado con Terelu Campos, en el que echó en falta su apoyo en un momento de máxima tensión. Años después, la propia Terelu le habría pedido disculpas, admitiendo que en aquel momento se dejó llevar por la presión del grupo y no actuó conforme a lo que realmente pensaba.
Para Raquel Bollo, estas experiencias reflejan hasta qué punto el ambiente de Sálvame podía llegar a condicionar el comportamiento de sus colaboradores. Aunque reconoce que fueron situaciones dolorosas, asegura entender ahora la dificultad de plantarse ante un “frente fuerte” en un programa marcado por la exposición constante y la tensión en directo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los tipos de coche a los que afectará la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (a partir del jueves)
- ¿Quién pagará ahora los cuatro millones del Gordo de Navidad que faltan en Villamanín? Los vendedores piden, en mitad de la crispación, que se renuncie a una parte del premio para poder cobrarlo (y hay asturianos afectados)
- El gran proyecto de Oviedo que transformará todo un barrio para impulsar la candidatura a Capital Europea de la Cultura
- Colas en Lidl para hacerse con las zapatillas deportivas más baratas del mercado: disponible en todas las tallas por menos de 10 euros
- Llegar a la puerta del HUCA utilizando pasarelas eléctricas, más cerca: la obra de los tapices rodantes y la gran marquesina entran en la recta final
- El Oviedo cierra la llegada del delantero uruguayo Thiago Borbas, que llega desde Brasil
- Los coches sin etiqueta ambiental también podrán circular por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (con condiciones)
- Tradicional encuentro navideño de la generación del 98 del Codema