Antena 3 obligada a aclarar el "sorpresón" de Manu durante la emisión del Rosco de Pasapalabra

“Sorpresón”. Con esta palabra han definido desde Antena 3 lo que ha pasado en Pasapalabra, el programa concurso de las tardes de la principal cadena de Atresmedia que, años después de su primer estreno, sigue batiendo récord de espectadores. El bote acumulado es casi ya de dos millones y medio de euros y por eso en los últimos días se han disparado los rumores sobre la posible entrega de esta gran cantidad de dinero.

Los espectadores saben que Manu o Rosa, los dos concursantes que desde hace meses se baten en duelo, están a punto de conseguir la gesta de llevarse a casa uno de los botes más grandes de la historia de este mítico programa presentado por Roberto Leal.

La entrega del bote de Pasapalabra

Lo cierto es que a lo largo de las últimas semanas los espectadores han visto como en las redes sociales del programa se han sucedido los mensajes que insinúan un bote cercano y hay varias razones, además, que podrían llevar al triunfo de uno de los dos candidatos:

El bote acumulado es ya uno de los más altos del programa.

La cadena necesita reforzar la audiencia del formato ante la competencia de grandes rivales como TVE que está consiguiendo mejorar los datos de sus tardes en buena medida gracias a la ficción.

Hace más de un año (en mayo de 2024 fue la última vez) que el programa no entrega el bote.

Qué hace Antena 3

Pero cuando llegue el momento se sabrá por varias razones:

Al ser programas grabados con antelación la propia Antena 3 anuncia días antes lo que va a suceder para tener cuantos más espectadores pendientes mejor.

Cuando se produzca el hecho Antena 3 modificará el horario y emitirá la gran final en la que se entrega el bote en e Prime Time (la hora de máxima audiencia).

Los ganadores irán a El Hormiguero, el otro buque insignia de la cadena, para hablar de su gesta (y probablemente de cuánto dinero se queda Hacienda del premio).

Roberto Leal en 'Pasapalabra' / ANTENA 3

Óscar Díaz fue el último gran ganador del concurso de las tardes de Antena 3. Y se llevó mucho menos dinero del que ahora mismo se pone en juego: consiguió 1,8 millones de euros a los que, en todo caso, hay que sumar siempre el dinero que llevan conseguido con cada programa.

Pero no es oro todo lo que reluce y hay que tener en cuenta que durnate el programa para poder grabar varios episodios en el mismo día los concursantes se ven obligados en muchos casos a dejar su trabajo para poder acudir a la televisión.