Isa Pantoja se va de España y cierra las puertas a una reconciliación con su familia: "Estoy muy bien ahora"

Isa Pantoja ha optado por celebrar la Navidad rodeada de su familia. Junto a Asraf Beno, y centrada en sus hijos en sus hijos, la hija de Isabel Pantoja ha encontrado estabilidad y una forma distinta de pasar las Navidades alejada del huracán mediático que la ha rodeado en los últimos tiempos. Sin grandes reuniones ni gestos de cara a la galería, la colaboradora ha priorizado la calma y la intimidad, demostrando que hay vida más allá de las exclusivas y los platós de televisión.

María González Falcó

Isa pantoja ha pasado la última noche del año lejos de su madre y de su hermano y sin rastro de reconciliaciones de última hora. Esta vez, además, ha decidido poner tierra de por medio y despedir 2025 en un escenario mágico: Disneyland París, un destino que refuerza su apuesta por empezar 2026 lejos de viejos conflictos y más cerca de la vida que ha elegido construir. "Estoy muy bien ahora", aseguraba en una de sus últimas entrevistas.

En este viaje la han acompañado, por supuesto, su marido Asraf y sus hijos, con quienes ha disfrutado de un viaje familiar muy especial en uno de los días más señalados del año, una fecha que multiplica la ilusión y llena aún más de magia cada rincón del parque temático más famoso del Viejo Continente