¿Quién es el músico que ha demandado a Will Smith por acoso sexual?: un polémico mensaje vuelve a poner al cantante en el ojo del huracán

Will Smith vuelve a situarse en el centro de la actualidad, esta vez no por un estreno cinematográfico ni por su faceta musical, sino por una demanda judicial presentada en Estados Unidos que apunta directamente a su comportamiento durante su última gira. El actor y cantante ha sido acusado por uno de los músicos que formaban parte de su equipo de acoso sexual, despido improcedente y represalias, unas imputaciones que él niega de forma tajante.

La demanda fue registrada esta semana e incluye como demandados tanto a Will Smith como a Treyball Studios Management, la empresa encargada de la gestión de su gira. El demandante es Brian King Joseph, violinista conocido por su paso por America’s Got Talent, que trabajó con el artista durante la gira 'Based on a True Story: 2025', vinculada al lanzamiento de su nuevo álbum.

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: Reuters

Según el relato judicial, la relación profesional entre Smith y Joseph comenzó a finales de 2024, cuando el músico fue contratado para participar en una actuación puntual en San Diego. A partir de ahí, siempre según la versión del violinista, el actor le habría ofrecido incorporarse a la gira de 2025. La demanda sostiene que el protagonista de "El Príncipe de Bel Air" habría ido estrechando el vínculo personal con comentarios que el demandante interpreta como inapropiados dentro de una relación laboral. Alguna de ellas sobre su relación: "Tú y yo tenemos una conexión especial que no tengo con nadie más"

El episodio central de la denuncia se sitúa en marzo de 2025, durante una de las primeras fechas del tour en Las Vegas. El equipo artístico y técnico se alojaba en un hotel reservado por la organización. Joseph asegura que, ese día, su bolso —en el que se encontraba la llave de su habitación— desapareció durante varias horas y que únicamente miembros de la gerencia tenían acceso a la misma. Cuando la mochila le fue devuelta y regresó a su habitación por la noche, afirma haber encontrado señales claras de que alguien había entrado sin su consentimiento.

Entre los objetos que, según su testimonio, aparecieron en la habitación había toallitas húmedas, una botella de cerveza, pertenencias personales ajenas y un frasco de medicación contra el VIH con el nombre de otra persona. También encontró una nota manuscrita dirigida a él y acompañada de un corazón. El papel decía: "Brian, volveré como muy tarde a las 5:30. Solo nosotros". El violinista asegura que interpretó ese mensaje como una amenaza a su seguridad y como la antesala de un encuentro sexual no consentido.