¿Boda televisiba a la vista? El misterioso anillo de Sonsoles Ónega desata los rumores sobre su vida privada

Sonsoles Ónega vive uno de los momentos más brillantes de su carrera, pero en las últimas semanas no ha sido ni su programa ni su exitosa faceta como escritora lo que ha acaparado todas las miradas, sino un anillo. Durante una emisión de 'Y ahora Sonsoles', la presentadora apareció con una nueva joya en la mano que no pasó desapercibida para sus compañeros, alimentando todo tipo de rumores sobre su significado.

Fue Isabel Rábago quien, desde la mesa del programa, señaló en directo la presencia de ese misterioso anillo, insinuando que podía esconder una historia personal detrás. Sonsoles, fiel a la discreción con la que siempre ha protegido su vida privada, esquivó cualquier explicación y se limitó a quitar hierro al asunto, sin confirmar si se trataba de un posible anillo de compromiso, un regalo especial o simplemente un capricho joyero.

Lejos de apagar la curiosidad, su actitud la avivó aún más. A lo largo de la tarde se la vio jugar constantemente con la sortija, cambiársela de mano e incluso tocársela de forma repetida, en un gesto que muchos compararon con el de la Reina Letizia cuando manipula sus anillos en actos oficiales. Ese movimiento continuo se convirtió casi en un lenguaje gestual que la audiencia leyó como nerviosismo... o como ganas de no contar todavía más de la cuenta.

Horas después, ya en la Academia de Cine, donde participó en un encuentro muy especial por la adaptación televisiva de su novela 'Las hijas de la criada', Sonsoles volvió a lucir sus joyas con la misma naturalidad, pero sin ofrecer ni una pista sobre el origen del anillo. Ante las preguntas sobre el "misterio" de la sortija, zanjó el tema con un tajante "ya, adiós", dejando claro que no piensa compartir, de momento, si detrás de esa pieza hay un paso importante en su vida sentimental.

Mientras tanto, la periodista prefiere centrar el discurso en su carrera. Orgullosa del salto de su Premio Planeta a la pequeña pantalla y del buen momento de su programa, ha confesado que aún no ha leído las memorias de Don Juan Carlos, pese a comentarlas a menudo en plató: asegura que lo hará "porque es una profesional" y habla del libro "todo el rato". Sobre las buenas cifras de ventas del volumen, se limita a reaccionar con educación pero sin entusiasmo: "Me alegro mucho, será que hay muchos lectores".

De cara al nuevo año, Sonsoles asegura que solo pide "salud, tiempo y horas de sueño", una lista de deseos sencilla que contrasta con el revuelo que ha generado una sola joya en su mano. Por ahora, el enigma del anillo seguirá alimentando quinielas: si es un símbolo de una nueva etapa personal o solo un accesorio más, solo ella lo sabe... y, de momento, no está dispuesta a contarlo.