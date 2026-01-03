El dardo envenenado de Lydia Lozano a Alejandra Rubio por lo que dijo de su familia: "La única que no gana dinero es ella"

Lydia Lozano ha despedido el año fiel a su estilo humorístico y algún dardo envenenado dirigido a otros rostros televisivos, en plena ola de polémicas alrededor del clan Campos. Mientras Terelu y Carmen Borrego siguen en el foco mediático y Alejandra Rubio se queja públicamente de su situación laboral, la colaboradora aprovecha para responder con ironía y dejar claro que, si alguien quiere hablar y ganar dinero en televisión, tiene más de una puerta abierta.

Lydia comienza contando cómo vivió la Nochevieja y, en concreto, el momento de las uvas con su marido, Charly. "Pues mira, logré tomarme las uvas, no todas, porque yo siempre, como que me da mal rollo tomarlas enteras y Charly también, o sea que muy bien, fenomenal", explica, compartiendo incluso las manías que tiene junto a su marido a la hora de recibir el año nuevo.

A continuación, la colaboradora se dirijía a 'De Viernes' a pasar la noche "con toda la familia", mencionando a Terelu, Carmen y José María Almoguera, y subraya una ausencia concreta: "Sí, nos falta Alejandra Rubio", enlazando así su relato con las últimas declaraciones de la nieta de María Teresa Campos, quien habría dicho recientemente que "la única que no gana dinero es ella", una afirmación que la periodista convierte en motivo de reproche y broma a partes iguales.

Desde esa idea, Lydia lanza su mensaje más contundente: "Pues Alejandra, hija, vente a 'De viernes' y ya rompes el círculo y ya está", sugiriendo que, si quiere dejar de ser "la única" que no ingresa por hablar en televisión, tiene el camino fácil. Para remarcarlo, se permite incluso imaginar el discurso que podría dar la joven si se sentara en el programa: "Mira, me voy a sentar en 'De viernes' y lo voy a contar todo, porque este no me manda un mensaje, porque mi tía Carmen cuando va al programa no me habla, porque Terelu lo está pasando fatal, mi madre lo está pasando fatal y no os dais cuenta".

Lydia remata su intervención con una última pulla, asegurando que estaría dispuesta a "dictarle" a Alejandra lo que tendría que decir: "Yo te voy diciendo todo lo que tienes que decir, ¿vale?", frase que resume el tono de la escena, a medio camino entre la burla y la crítica. Con este comentario, la colaboradora alimenta un nuevo capítulo en la ya larga saga mediática que rodea a los Campos, dejando claro que no piensa quedarse al margen cuando se la menciona, y que su respuesta llegará, como siempre, envuelta en risas, pero cargada de doble intención.