Primera reacción de Isa Pi cuando tras conocer a la nueva novia de su hermano, Kiko Rivera

Isa Pantoja ha regresado a Madrid tras pasar unos días de desconexión en Disneyland París con su marido, Asraf Beno, y sus hijos, Albertito y el pequeño Cairo. Mientras ella apuesta por un perfil bajo y un entorno familiar tranquilo, su hermano Kiko Rivera vuelve a ocupar titulares por su nueva relación con Lola García y por un inicio de romance tan intenso como público, que llega después de su separación de Irene Rosales y reaviva el foco mediático sobre los hermanos. En paralelo, las heridas con su madre, Isabel Pantoja, siguen sin cerrarse del todo, y cada movimiento de la familia se interpreta como un posible paso hacia la reconciliación... o un nuevo distanciamiento.

Nada más llegar al aeropuerto, Isa ofrece su primera reacción cuando le preguntan por la nueva novia de Kiko, Lola García, pero deja claro que no forma parte de su día a día. "Ni idea", responde escueta, asegurando que no la conoce y evitando entrar en valoraciones sobre esta relación que, de momento, sigue su curso al margen de ella. También prefiere guardar silencio sobre la entrevista televisiva de Junko, otra de las piezas del complejo puzle sentimental y familiar que rodea a los Rivera-Pantoja.

Preguntada por si 2026 podría ser el año de la reconciliación con su hermano y con su madre, la joven influencer no se moja y esquiva cualquier compromiso en público. Ni confirma contactos ni descarta un posible acercamiento, reforzando la imagen de prudencia con la que lleva tiempo afrontando los conflictos del clan. Su actitud transmite la idea de que, si hay algún movimiento importante, no será ella quien lo protagonice ante las cámaras.

Las imágenes de su regreso muestran a Isa y Asraf saliendo del aeropuerto junto a sus hijos y tomando un taxi para poner rumbo a casa, en una estampa familiar que contrasta con la tensión que se vive en el resto del núcleo Pantoja. En pleno foco mediático de nuevo, Isa opta por refugiarse en los suyos y seguir caminando al margen del ruido, al menos de puertas para afuera.