Beatriz Rico bromea sobre la iluminación navideña de su casa: "Parece el barrio rojo de Ámsterdam"

Beatriz Rico ha despedido las fiestas navideñas con el corazón lleno y una mezcla de alegría y nostalgia, marcada por la visita de su hijo, que vive en Ámsterdam, y por la tranquilidad de sentirse en un buen momento personal y familiar. Muy navideña confesa, la actriz reconoce que vive estas fechas con intensidad, pendiente de los pequeños detalles y de exprimir cada minuto con los suyos.

En una mañana de teatro en apoyo a 'El Langui', Beatriz contaba que estas Navidades han sido "muy, muy contenta" porque su hijo, que reside fuera, ha podido pasar unos días en casa y ya se marchaba al día siguiente. Esa inminente despedida le dejaba "un poco" de bajón y con la necesidad de que le hicieran reír en el teatro, después de haber estado esperándolo "como loca" desde septiembre. Asegura que es "muy navideña" y que le entristece tener que empezar a quitar los adornos, porque siente especialmente el final de estas fechas tan señaladas.

En casa, la Navidad se vive a lo grande y en familia. Beatriz explica que en su hogar nunca faltan el árbol ni el Belén, y que su marido es el gran responsable de llenar la vivienda de espumillón y luces. Bromea con que, con tanta iluminación, su casa "parece el barrio rojo de Ámsterdam", una referencia cariñosa a la ciudad en la que vive su hijo y que estos días ha dejado de ser solo un destino en la distancia para convertirse en tema recurrente de las conversaciones familiares.

De cara a 2026, Beatriz tiene un deseo sencillo pero muy claro: "Solamente salud y virgencita que me quede como estoy". No siente que 2025 haya sido un año especialmente duro; al contrario, se considera afortunada y, precisamente por eso, prefiere no tentar a la suerte. Con realismo y sentido del humor, admite que "seguramente vendrán peores", de ahí su petición de seguir como está, disfrutando de la estabilidad y de los suyos.

Por otro lado, ha defendido con firmeza la libertad de Cristina Pedroche para vestirse como quiera, criticando que se siga juzgando el cuerpo y la ropa de las mujeres y subrayando que quienes la atacan es porque no la conocen y no saben lo "maja, normal y accesible" que es. Al mismo tiempo, se declara fan de Chenoa, aunque por encima de polémicas lo que realmente valora en Nochevieja es el calor del hogar, la compañía de su marido y de su hijo cuando puede estar, y poder seguir pidiendo lo mismo cada año: salud y que todo continúe, como mínimo, igual de bien que ahora.