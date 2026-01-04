Un conocido actor español se reinventa y monta una empresa de catering: "Estamos sin parar"

Juan José Ballesta afronta el 2026 con optimismo y con la agenda llena, encadenando proyectos audiovisuales y nuevos retos empresariales en paralelo a una vida muy centrada en su familia. Tras unos años marcados por altibajos personales y profesionales, el actor vuelve a reivindicar su faceta más trabajadora y familiar, decidido a aprovechar cada oportunidad que le trae el nuevo año y a disfrutar de los suyos en el camino.

El intérprete avanza que este año llega cargado de estrenos y trabajo: "Se espera un buen año, sí. Tengo el estreno de una película, estreno un cortometraje, estoy con el catering, estamos sin parar". Con esta frase deja claro que atraviesa un momento de pleno movimiento, combinando la interpretación con proyectos de hostelería y demostrando que no le asusta diversificar para seguir adelante. Su empresa de catering, Yantares, ofrece menús personalizados para eventos y celebraciones, con productos frescos y de calidad, y el propio actor presume de que están "a tope" de servicios y con ganas de expandirse por toda España.

Juan José Ballesta monta una empresa de catering y afronta su mejor momento / EUROPA PRESS

Cuando se le pregunta por sus deseos para el nuevo año, Juanjo responde con la naturalidad de quien tiene claras sus prioridades: "Los deseos son siempre los mismos, salud y estar bien toda la familia". Más allá del éxito profesional o la repercusión mediática, el actor pone por delante el bienestar de los suyos, dejando entrever que lo que realmente le importa es mantener la estabilidad y la unión familiar.

Sus Navidades, como no podía ser de otra forma, han girado precisamente en torno a esa familia que tanto menciona. "Hombre, siempre cenamos con la familia juntos, la abuela, los primos, mi madre, mis tías, todos juntos", explica, dibujando la estampa clásica de una celebración entrañable y multitudinaria. Entre cenas, reuniones y tradiciones, Juan José Ballesta combina así el arranque de un año lleno de trabajo con el refugio cálido de los suyos, que sigue siendo su auténtico punto de apoyo.