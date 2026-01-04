La hija de José Luis Gil actualiza el estado de su padre con una foto que no ha dejado a nadie indiferente

José Luis Gil continúa inmerso en una recuperación larga y compleja tras el ictus isquémico que sufrió en noviembre de 2021, pero permanece estable, arropado por su familia y alejado del foco mediático. Su hija Irene, que se ha convertido en la voz pública del actor, mantiene vivos los ánimos de los seguidores con publicaciones como la que has compartido, en la que le vemos paseando por Madrid en plenas fiestas navideñasy enviando un mensaje de fuerza, humor y esperanza de cara a 2026.

Desde aquel infarto cerebral, que obligó al intérprete a pasar más de tres semanas ingresado en el Hospital Nuestra Señora del Rosario de Madrid, la vida del popular 'Juan Cuesta' de Aquí no hay quien viva cambió por completo. La familia decidió proteger su intimidad y centrarse en la rehabilitación, de modo que la imagen pública de Gil quedó reducida prácticamente a las fotos y textos que comparte su hija en redes, donde suele insistir en la importancia de la paciencia y el cariño en procesos tan largos.

En septiembre de 2025, Irene intervino en el programa 'Y ahora Sonsoles' para explicar con más detalle en qué punto se encuentra su padre. Relató que los médicos fueron "demoledores" al principio y advirtieron de secuelas muy graves, pero también cómo, en apenas 24 horas, la familia pasó de prepararse para lo peor a ver cómo el actor era trasladado a planta gracias a una evolución que sorprendió incluso a los profesionales.

Esta vez, lejos de dar datos médicos concretos, Irene ha utilizado de nuevo su perfil de Instagram como una actualización en positivo: una imagen de José Luis Gil abrigado, en la calle, integrado en la rutina familiar y disfrutando, a su manera, de las últimas horas de las fiestas. Ese paseo, junto a su mensaje de "guardad un huequito para el Roscón que esto se acaba", transmite la idea de que, aunque la recuperación siga siendo larga, el actor continúa avanzando rodeado de los suyos y manteniendo vivo el vínculo con el público que tanto le quiere.

Finalmente, aprovecha el texto para enviar también un mensaje a todos los que siguen pendientes de su padre, agradeciendo el cariño recibido y deseando "fuerza, humor, ánimo e ilusión" para afrontar lo que depare este nuevo año. Recuerda que la foto está tomada "hoy", en uno de esos paseos en los que la familia disfruta de las luces y de los últimos coletazos de la Navidad, con Madrid preparándose para recibir a Sus Majestades los Reyes Magos.