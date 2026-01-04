Nueva guerra mediática en la familia Rivera por una prueba de ADN: "No temo demandas, con la verdad se va a todos los lados"

La polémica que envuelve a Antonia Muñoz y a la familia Rivera viene de lejos y gira en torno a la identidad de su hijo Curro, al que ella presenta como hijo de Antonio Rivera, padre de Paquirri, y por tanto supuesto hermano del torero. Desde hace años, mantiene esta versión en platós de televisión y entrevistas, denunciando que se la engañó con pruebas de ADN y que ni ella ni su hijo persiguen dinero, sino verdad y reconocimiento. Estas intervenciones han provocado la reacción de Teresa Rivera y de José Antonio Canales Rivera, que han mostrado su indignación y han cuestionado públicamente su relato, alimentando un conflicto familiar y mediático cada vez más tenso.

En medio de este clima, y con la posibilidad de demandas sobre la mesa, Antonia se mantiene firme y asegura no tener miedo a una respuesta judicial por parte de los Rivera. "Nada, se tienen que defender igual que yo", afirma, dejando claro que asume que, si hay que ir a los tribunales, ambas partes tendrán que sostener sus versiones con las mismas reglas de juego. Insiste en que está "muy tranquila" y resume su postura con una frase que se ha convertido en su bandera: "Con la verdad se va a todos los lados".

Su actitud, de una madre que se siente en la obligación de defender a su hijo hasta las últimas consecuencias, ya que sigue convencida de que el tiempo y la justicia terminarán dándole la razón. Mientras la familia Rivera cierra filas y rechaza sus afirmaciones, Antonia recalca que no va a dar marcha atrás y que seguirá adelante "igual que ellos", apoyándose en su propia experiencia y en las pruebas que asegura tener sobre el origen de Curro.