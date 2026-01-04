Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia SuizaPrimer nacimientoNochevieja GijónSubidas precios 2026Presupuestos AsturiasTemporal de nieve en Asturias
instagramlinkedin

Nueva guerra mediática en la familia Rivera por una prueba de ADN: "No temo demandas, con la verdad se va a todos los lados"

"Con la verdad se va a todos los lados", asegura Antonia Muñoz

Nueva guerra mediática en la familia Rivera por una prueba de ADN: "No temo demandas, con la verdad se va a todos los lados"

Nueva guerra mediática en la familia Rivera por una prueba de ADN: "No temo demandas, con la verdad se va a todos los lados"

María González Falcó

Benito Domínguez

EP

La polémica que envuelve a Antonia Muñoz y a la familia Rivera viene de lejos y gira en torno a la identidad de su hijo Curro, al que ella presenta como hijo de Antonio Rivera, padre de Paquirri, y por tanto supuesto hermano del torero. Desde hace años, mantiene esta versión en platós de televisión y entrevistas, denunciando que se la engañó con pruebas de ADN y que ni ella ni su hijo persiguen dinero, sino verdad y reconocimiento. Estas intervenciones han provocado la reacción de Teresa Rivera y de José Antonio Canales Rivera, que han mostrado su indignación y han cuestionado públicamente su relato, alimentando un conflicto familiar y mediático cada vez más tenso.

En medio de este clima, y con la posibilidad de demandas sobre la mesa, Antonia se mantiene firme y asegura no tener miedo a una respuesta judicial por parte de los Rivera. "Nada, se tienen que defender igual que yo", afirma, dejando claro que asume que, si hay que ir a los tribunales, ambas partes tendrán que sostener sus versiones con las mismas reglas de juego. Insiste en que está "muy tranquila" y resume su postura con una frase que se ha convertido en su bandera: "Con la verdad se va a todos los lados".

Su actitud, de una madre que se siente en la obligación de defender a su hijo hasta las últimas consecuencias, ya que sigue convencida de que el tiempo y la justicia terminarán dándole la razón. Mientras la familia Rivera cierra filas y rechaza sus afirmaciones, Antonia recalca que no va a dar marcha atrás y que seguirá adelante "igual que ellos", apoyándose en su propia experiencia y en las pruebas que asegura tener sobre el origen de Curro.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Colapsados todos los accesos al mayor centro comercial de Asturias por los encargos a los Reyes Magos: la caravana ya afecta a la autovía
  2. El temporal que amenaza con cubrir de blanco media Asturias, explicado por el delegado de la Aemet en la región: 'Es el día de Reyes para el que se espera mayor cantidad de nieve
  3. El frío, la lluvia y la amenaza de nieve obligan a adelantar la salida de la cabalgata de Reyes en Oviedo
  4. Un 'gafe' que dura trece años: el centenario chalé de Figaredo (Mieres) no encuentra un proyecto para volver a tener uso
  5. Esto es lo que cobrarán los profesores asturianos al empezar a percibir la subida salarial que arrancaron al Principado tras las huelgas
  6. En peligro los dos mayores programas de blindados de Indra en Asturias, tras admitir el Supremo un recurso de Santa Bárbara
  7. Máxima alerta en las carreteras asturianas: hay alto riesgo de aludes por la 'nevadona' que la Aemet prevé para Reyes
  8. Piedras Blancas busca al 'nuevo rico' del Euromillones: 'Seguramente es un cliente habitual

Primera cabalgata que se suspende en Asturias por el temporal "Francis": el resto sigue adelante... de momento

Primera cabalgata que se suspende en Asturias por el temporal "Francis": el resto sigue adelante... de momento

La venta de confeti y serpentinas se dispara en Gijón para la Cabalgata

¿Lloverá en la Cabalgata de Gijón?: todas las claves del día para el que se ha disparado la venta de confeti y serpentinas

¿Lloverá en la Cabalgata de Gijón?: todas las claves del día para el que se ha disparado la venta de confeti y serpentinas

EN DIRECTO: Comienza el partido en El Molinón

EN DIRECTO: Comienza el partido en El Molinón

Doble apuñalamiento en Avilés: una mujer en estado crítico tras ser acuchillada en el cuello y su pareja, herido con cortes en el hombro

Doble apuñalamiento en Avilés: una mujer en estado crítico tras ser acuchillada en el cuello y su pareja, herido con cortes en el hombro

El edil del PP de Gijón Guzmán Pendás sobre el apresamiento de Maduro: "se abre una esperanza real para Venezuela"

El edil del PP de Gijón Guzmán Pendás sobre el apresamiento de Maduro: "se abre una esperanza real para Venezuela"
Tracking Pixel Contents